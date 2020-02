La 'otra' Andrea de 'La isla de las tentaciones' carga contra Ismael por sus mentiras Ecoteuve.es 18:58 - 14/02/2020 0 Comentarios

La tentadora explota contra el concursante: "Ya no sé quién es el falso"

La isla de las tentaciones culminó con un reencuentro de las parejas seis meses después de haber abandonado las Villas. Algunos de ellos sorprendieron como es el caso de Ismael y Andrea, quiénes confesaron haberse visto y dormido juntos una vez pusieron rumbo a España.

Esto impactó a la otra Andrea. La tentadora de Ismael ha estallado al enterarse de que Ismael se vio con su ex después del reality: "Estoy flipando. Lo de que no quería venir a mi casa... Mira, como abra la boca, va a salir perdiendo hasta Cristo".

"Yo ya no sé quién es el falso en esta historia, pero a mí no me van a dejar de retrasada, eso lo tengo más claro que el agua. Para empezar, tú no te vas a casa de alguien si no te da la gana. Te vas a un AirBnB, a un motel, a un hostal o debajo de un puente. Y encima no le dices a la otra que yo te estoy diciendo que vengas. O sea, ¿perdona? Yo flipo", continuó diciendo muy enfadada.

En El debate de las tentaciones acudirán las diferentes parejas pero no se sabe si también lo harán los tentadores. En caso de ser así, Andrea, Ismael y la tentadora podrían verse las caras en plató para esclarecer toda la verdad sobre lo acontecido durante los últimos meses.