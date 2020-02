Sale a la luz el pasado de Anne ('OT 2020') con Mercedes Milá en televisión Ecoteuve.es 18:33 - 14/02/2020 0 Comentarios

La navarra acudió al programa 'Convénzeme' para hablar de libros con la presentadora

Los concursantes de la undécima edición de Operación Triunfo no dejan de sorprender. Algunos de ellos han tenido contacto con los medios de comunicación antes de entrar al programa musical como es el caso de Anne. La joven participó en Convénzeme programa presentado por Mercedes Milá que trata sobre libros.

La pamplonica con tan solo 16 años coqueteó con los medios de comunicación al acudir a una de las entregas del programa. Anne sorprendió ya que otorgó una "Z roja" a uno de los bestsellers más aclamados por los lectores, La chica del tren.

"Todo el mundo hablaba del libro y como muchas veces me ha pasado, me dejé llevar. La verdad es que me ha decepcionado, no me ha gustado nada. No me ha transmitido nada bueno, todo era malo y desagradable. Me dejaba una angustia dentro y cuando leo no me gusta sentirme así", expresaba Anne ante la atenta mirada de la que fuera presentadora de Gran Hermano.

Como era habitual en el programa, los participantes también tenían que dar una "Z verde" a un libro que le hubiese gustado o sorprendido positivamente. Anne tenía clara su elección, 'La ladrona de libros' que aseguró que "es un libro que me compré después de ver la película. Si hubiera sido al revés, creo que la película me habría decepcionado más" y añadió que "me sentí identificada con el personaje".