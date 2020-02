Natalia Jiménez se cae del jurado de 'OT' y Gisela vuelve tras su actuación en los Oscars

La gala 5 de Operación Triunfo vivirá este domingo una nueva expulsión: Anaju o Javy, que defenderá un tema propio, tendrá que abandonar la academia. Además, todos los concursantes se someterán al veredicto del jurado, que esta semana no contará con Natalia Jiménez (tiene un concierto el sábado en Costa Rica) y tendrá como invitada a la cantante Ruth Lorenzo. Además, las actuaciones de Nil Moliner, Dani Fernández y Gisela en el talent show presentado por Roberto Leal.

El tema grupal que abrirá la gala será Sabor de amor de Danza Invisible. Los dos concursantes nominados, Anaju y Javy, cantarán La Sandunguera de Nathy Peluso y Qué sabrá Neruda , tema propio de Javy, respectivamente. Samantha y Hugo cantarán Vas a quedarte de Aitana, tema y compañero escogido por Samantha, favorita de la semana; Nia cantará en solitario Run the World (Girls) de Beyoncé; Rafa y Anne, Looking for Paradise de Alejandro Sanz y Alicia Keys; Eva también cantará en solitario I Follow Rivers de Lykke Li; Maialen y Flavio, Perfect Day de Lou Reed; Gèrard interpretará en solitario Prometo , de Pablo Alborán; y Jesús y Bruno, Everybody , de Backstreet Boys.