El desagradable enganchón entre Juan Carlos Girauta y Fernando Berlín

"Habla tú, que eres el inteligente", le ha dicho el exdiputado de Ciudadanos

Juan Carlos Girauta y Fernando Berlín han coincidido en El programa de Ana Rosa y han protagonizado un desagradable enfrentamiento con varios cruces de acusaciones.

El exdiputado de Ciudadanos estaba opinando mientras escuchaba de fondo a Berlín haciendo comentarios. Girauta se ha cansado y se ha quejado: "Habla tú, que eres el culto e inteligente". A continuación, ha seguido: "Yo soy una persona educada a diferencia de ti. Es muy pesado estar hablando y tener un moscardón de fondo".

"Marear la perdiz me pone nervioso. Es evidente que hay un cambio de postura por parte del gobierno y la cuestión es aceptarlo o no", ha dicho Berlín, cortando de nuevo el discurso del expolítico de Ciudadanos.



A continuación, Berlín ha expuesto una idea mientras Girauta hablaba por debajo. En ese momento, a Ana Rosa Quintana se le ha acabado la paciencia: "Es desagradable fundamentalmente para el espectador, no para nosotros, así que hablamos de uno en uno".