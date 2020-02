Gonzalo, hundido, se reencontrará con Susana en el debate de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 15:49 - 14/02/2020 0 Comentarios

El concursante está destrozado y le reprocha a su exnovia no haberle dado explicaciones de la ruptura

La relación entre Gonzalo y Susana no logró superar la experiencia de La isla de las tentaciones. Se convirtieron así en una de las parejas rotas que deja la primera edición del reality, junto a la formada por Álex y Fiama e Ismael y Andrea.

Según confirmó Susana en la última entrega del programa, ambos hablaron de su relación al salir de la isla: "Tras la hoguera tuvimos una conversación pero todavía sigue sin entender el motivo por el que le dejé", afirmó.

Sin embargo, y aunque actualmente "no mantengan ningún tipo de relación entre ellos", volverán a verse las caras en el debate del reality, que tendrá lugar este viernes, según ha publicado el responsable de Cuarzo TV, la productora de La isla de las tentaciones, Juan Ramón Gonzalo.

No sufráis porque Susana y Gonzalo se verán por fin las caras en el debate de @islatentaciones mañana y el martes en @cuatro estás preparada @SandraBarneda? #LaIsla6mesesDespués — Juan Ramón Gonzalo (@juanragonzalo) February 13, 2020

La desgarradora carta de Gonzalo a Susana

Gonzalo se mostró destrozado por la ruptura de su relación, tal y como describió una carta que le entregó a Susana, y que esta leyó a Mónica Naranjo en el programa: "Estos 6 meses me han desgastado como si fuesen años. Te he perdido a ti, a lo único que daba sentido a mi vida, y aún me machaco constantemente intentado comprender el por qué", confesó.

En ella, también hizo referencia a que no recibió suficientes explicaciones por parte de su exnovia: "No entiendo cómo has podido recoger 6 años de nuestra vida en una maleta. No sé por qué aún a día de hoy no has tenido el valor de darme una mera explicación. Yo la necesitaba".

La carta, además, ha sido publicada por Gonzalo en sus redes sociales, obteniendo una gran repercusión, así como de mensajes de apoyo por parte de los usuarios.