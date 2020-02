Frank Blanco traiciona a 'Zapeando': el mensaje que recibió Miguel Lago en directo en 'Todo es mentira' Ecoteuve.es 14:10 - 14/02/2020 0 Comentarios

El locutor de Europa FM corrigió al colaborador una información sobre Javier Cárdenas

Frank Blanco se despidió de Zapeando entre lágrimas a finales del pasado mes de agosto después de seis años al frente del programa que emite La Sexta cada tarde. "Hay decisiones que son inevitables", dijo. Dani Mateo lo reemplazó, él siguió en Europa FM y, desde entonces, no se ha vuelto a hablar del tema.

Este jueves, el nombre de Frank Blanco se coló en directo durante Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide y que compite directamente contra Zapeando.

Todo vino a raíz después de que los colaboradores hablaran de la polémica subasta que hizo Javier Cárdenas de su piso y que ha desencadenado una guerra entre Todo es mentira y el propio locutor de radio.

En medio de este asunto, Miguel Lago aseguró varias veces que el locutor se hacía eco de lo que decían en el programa en su matinal de Europa FM que, según él, lo grababa por las tardes.

Frank Blanco se cuela en 'Todo es mentira': ¿No está viendo 'Zapeando'?

Fue entonces cuando el colaborador contó lo siguiente: "Frank Blanco me ha mandado un mensaje y me ha dicho que esta temporada el programa de Javier Cárdenas es en directo". Marta Flich, muy pilla, retorció el asunto dando a entender que si Frank estaba viendo TEM, estaba traicionando a Zapeando.

"Un momento, ¿Frank Blanco no está viendo Zapeando?", dijo a Miguel, que espetó: "Ay, Marta. No me metas en más líos te lo pido por favor". Tiene un mando y cambia...", sentenció la presentadora, que estos días sustituye a Risto Mejide.