Andrea volvió con Ismael tras 'La isla de las tentaciones' pero ahora está "enamorada" de Óscar

Los tres concursantes se reencontraron en Telecinco seis meses después del reality

Andrea, Óscar e Ismael volvieron a verse las caras en La isla de las tentaciones seis meses después. Este último programa del reallity sirvió para que la expareja hablara sobre cómo vivió los meses posteriores a su estancia en República Dominicana, donde rompieron.

A pesar de que Andrea saliese de la isla acompañada por su tentador favorito, Óscar, y cortando la relación con su novio, ambos confirmaron que no perdieron el contacto después del reallity: "Yo fui a buscarle para hablar con él. Ismael quería volver conmigo, me pidió quedarse en mi casa de Madrid a dormir", explicó la joven a Mónica Naranjo.

"Me dijo que quería quedarse conmigo porque la otra Andrea [su tentación en el programa] no le gustaba y no quería acostarse con ella", continuó. "Yo le dije que se quedara, y duramos una noche porque después me puse a hablar con Óscar", concluyó mientras Ismael se derrumbaba.

¡Así ha sido el reencuentro de Óscar y Andrea con Ismael! ¿De qué lado estás tú?



???? Ismael

?? Andrea y Óscarhttps://t.co/aRYuaXgbVm #LaIsla6mesesDespués pic.twitter.com/ONUNYg9A1M — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

El concursante, posteriormente, contó su versión a las cámaras de Mediaset: "Andrea viene a buscarme, retomamos el contacto y volvemos a tener esa intimidad que teníamos como pareja. Parecía que nos habíamos perdonado". "Luego no deja de hablar con Oscar, algo que me molesta y decido irme", explicó.

Mónica Naranjo aseguró el encuentro a tres afirmando que la situación le "daba mucha pena" ya que en seis meses no "habían podido tener una conversación de forma pausada y desde el amor". "Espero que dentro de un tiempo podáis tener esta charla", dijo la presentadora.

Andrea y Óscar enamorados: "quiero casarme con él y tener hijos"

Mónica Naranjo también preguntó a la actual pareja, que estableció sus bases en La isla de las tentaciones, sobre su estado actual: "Acabé tan quemada de la relación con Ismael que necesité mi tiempo pero estoy súper bien con él", declaró Andrea sobre su relación con Óscar.

"He venido aquí para demostrar que lo nuestro era real. Nos hemos seguido viéndonos y conociéndonos, conocer a Andrea ha sido como un regalo", contó él. "Estoy enamorado de Andrea". "Yo también", contestó ella.

"Me descubrí a mí misma en La isla y estoy contenta de todo lo que he hecho. Óscar en todo momento me ha respetado, y me gusta muchísimo", añadió la joven."A partir de aquí quiero casarme con él, tener hijos con él, lo quiero todo con él", concluyó.