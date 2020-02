Nina ('OT 2020'): "Eurovisión no me interesa lo más mínimo; hace años que no tengo tele en casa" Ecoteuve.es 14/02/2020 - 12:11 0 Comentarios

La juez del talent explica su plantón a la prensa: "Me tuve que ir porque tenía examen"

Uno de los grandes alicientes de la presente edición de Operación Triunfo era la vuelta de Nina. La que fuese primera directora de la Academia, ha regresado como miembro de un renovado jurado del talent musical que emite Televisión Española.

Sin embargo, su regreso mediático fue polémico. Lo explicamos. Antes de su estreno en televisión, la cadena pública organizó una rueda de prensa en los estudios de del Parc Audiovisual de Cataluña, en Terrasa y, una de las entrevistas más solicitadas, como era de esperar, era la suya.

La sorpresa fue mayúscula cuando al término de la presentación, Nina abandonó sin previo aviso las instalaciones sin atender a los medios en los habituales corrillos que se suelen hacer en este tipo de eventos.

Pues bien, este viernes, Nina ha dado su versión sobre este 'plantón' en una entrevista para El Mundo. "El día de la rueda de prensa del programa no dejé plantados a los medios, tal y como se publicó: ¡Me tuve que ir corriendo porque tenía un examen", dice desvelando que está estudiando un "máster de Investigación Clínica".

"Tengo otra vida que no está en la tele. A mí, todo en la vida me lleva a la voz pero por otros derroteros que no tienen nada que ver con el postureo ni con lo mediático. Estoy en otra liga", declara al citado diario.

Nina: "Hace mil años que no veo Eurovisión, no me interesa lo más mínimo"

En la entrevista, Nina habla de otros asuntos. Por ejemplo, reconoce que no tiene televisión en su casa desde 1999. "Fue a raíz de un accidente en autobús en el que murieron niños, en Pamplona", cuenta. "Lo estaban dando casi en directo y me sentí fatal, pensé en las madres de esos niños. Apagué la tele, la regalé y nunca más".

Sobre los haters, la juez dice lo siguiente: "No tengo tiempo para eso, estoy al margen", dice. "No me extraña que haya tanto paro en este país. ¿Cómo es posible que la gente esté todo el día enganchada haciendo comentarios? ¿La gente no trabaja? ¿O solo trabajamos unos cuantos?

Finalmente, Nina también tiene para Eurovisión: "Hace mil años que no veo Eurovisión, no me interesa lo más mínimo".