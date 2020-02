"¡Das vergüenza!": Álex y Fiama, del amor al odio en su agresivo reencuentro tras 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 11:49 - 14/02/2020 0 Comentarios

La pareja volvió a verse seis meses después de la hoguera final del programa

Álex y Fiama se fueron de la mano en la hoguera final de La isla de las tentaciones. Sin embargo, en el último programa del reallity, que mostró la situación de las parejas seis meses después, confirmaron su separación. Pero no solo eso, también protagonizaron un tenso enfrentamiento, cargado de gritos y reproches.

Fiama fue la primera en dar su versión a Mónica Naranjo: "Después del reality volvieron las discusiones y las faltas de respeto", relató. "No podía seguir. Era insostenible, un amor tóxico". Salía de trabajar y no tenía ganas de volver a casa", confesó la concursante, mientras su exnovio presenciaba la conversación desde una sala.

Posteriormente, le llegó el turno a Álex, ahora felizmente enamorado de otra chica que conoció mes y medio después de romper definitivamente con Fiama. "Siento vergüenza por mí. ¿Después de que es ella la que se ha metido en la cama con otro le tengo que pedir yo perdón yo?", explicó.

Cuando el joven concluyó con su versión de los hechos, Fiama, que también estaba al tanto las palabras del joven, irrumpió en la sala y ambos comenzaron a discutir: "¡Se acabó, no voy a pasar por esto!", expresó Álex al verla. "Has contado demasiadas mentiras y por eso no quieres que diga nada", replicó ella en un tono muy bronco.

¡Así ha sido el tenso encuentro de Fiama y Álex! ¿A quién apoyas?



???? Álex

?? Fiamahttps://t.co/aRYuaXgbVm #LaIsla6mesesDespués pic.twitter.com/GMPWDaEOyU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Después, la situación se calentó: "¡Falso, que eres un falso!", le dijo Fiama gritando. "Tú si que eres una falsa, mírate, que das vergüenza... ¡Pírate!", contestó Álex en el mismo tono.

"¡Tranquilidad! ¡No voy a permitir que os faltéis el respeto!", interrumpió Mónica Naranjo, haciendo que se sentaran para "aclarar las cosas" en mitad de la tensión.

"No voy a permitir que mientas y que digas que me dejaste tú cuando te dejé yo a ti", siguió atacando la viceversa. "Te dejé yo porque te pillo en una conversación con tu exnovio", espetó el participante. "¡Cómo eres tan mentiroso!", saltó la joven a grito limpio.

El reencuentro terminó sin que ambos llegaran a ninguna conclusión, y con las heridas aún abiertas: "Me da mucha pena que os vayáis de aquí sin tener una conversación cordial. Solamente el tiempo podrá curar las heridas que tenéis", concluyó Mónica Naranjo.



Con Álex fuera, Fiama se marchó también y, justo en ese momento, apareció Joy, su tentador, que le regaló un ramo de flores y se dieron un beso.