Fani vuelve con Christofer pero se derrite ante Rubén en su reencuentro tras 'La isla de las tentaciones' David Saiz 14/02/2020 - 1:09 0 Comentarios

Fue infiel a su novio, le dejó, pero ahora están juntos: "Le echaba mucho de menos"

Empieza acusando a Rubén de "falso y manipulador", pero acaba perdonándole con un abrazo cariñoso

Fani y Christofer vuelven a estar juntos seis meses después de romper en La isla de las tentaciones. Ella le puso los cuernos con Rubén mientras él se pasó todo el concurso llorando por ese amor de siete años que se rompía poco a poco. Sin embargo, la cosa ha cambiado desde que terminó la grabación del programa, el verano pasado en República Dominicana.

En la hoguera final de La isla de las tentaciones, Fani se quedó plantada ante toda España. Después de haber terminado con Christofer, Rubén no quiso seguir con ella. "Si le ha pasado esto con su novio de siete años, ¿qué no le pasará conmigo fuera?", dijo el tentador.

Pero, ¿qué pasó después de aquel día? "No le volví a ver ni a hablar. Fui ta feliz con él en el programa y de portó tan mal conmigo. Me dejó sola. Tanto que me prometía... Me regaló los oídos. Es un falso y manipulador. Supo conquistarme y caí en la tentación", explicó a Mónica Naranjo en el programa extra de La isla de las tentaciones que Telecinco emitió este jueves y que fue grabado en enero, seis meses después del reality.

Fani empieza dura pero se ablanda con Rubén

El programa le tenía preparado un reencuentro con Rubén, que inicialmente fue de lo más tenso. "¿Has estado seis meses sin saber de mí y has venido aquí? Fuiste un falso y jugaste conmigo", le reprochó Fani, que no había recibido ningún mensaje de él en este tiempo.

"No hubo nada de mentira. Fui como soy, pero decidí mirar por mí", contestó Rubén, que poco a poco le fue poniendo miradas y alguna sonrisa que hicieron que Fani se ablandase. "Estás muy guapa", le soltó. Y fui ahí cuando Fani comenzó a reírse y a dejarse regalar los oídos. "Acepto tus disculpas", le dijo. Rubén se sentó a su lado y se despidieron con un abrazo de lo más afectuoso.

Fani cree que Rubén jugó con ella ¿Qué piensas?



???? Apoyo a Fani

?? Apoyo a Rubénhttps://t.co/aRYuaXgbVm #LaIsla6mesesDespués pic.twitter.com/au3bUQUgzC — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Fani: "Echaba de menos a Christofer y empecé a llamarle para pedirle perdón"

Poco después, y ya sin Rubén delante, Fani explicó qué había pasado con Christofer. "Le echaba mucho de menos y empecé a llamarle y escribirle. Le pedí perdón. Al principio, no me quiso perdonar, pero al final sí. Hemos vuelto", declaró.

En ese momento, Christofer se incorporó a la conversación y ratificó las palabras de su chica, quien aprovechó para disculparse de nuevo en público. "Me he portado fatal contigo, te he pedido perdón y ahora lo hago delante de otra España". "A día de hoy, vuelvo a confiar en ella", zanjó el concursante.