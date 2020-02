María Patiño estalla contra Kiko Matamoros en una gran bronca: "¡Estoy harta de tíos como tú!" Ecoteuve.es 13/02/2020 - 19:07 0 Comentarios

La colaboradora se harta del "orgullo de macho" de su compañero

Sálvame ha vivido este jueves una gran bronca entre María Patiño y Kiko Matamoros mientras los colaboradores de Telecinco debatían sobre la relación de Fani y Christofer, participantes de La isla de las tentaciones. Tras ver el avance del programa de esta noche, Kiko Matamoros dijo no entender por qué sonríe tanto el joven al ver a su exnovia después de haber quedado como "un ciervo".

El tertuliano pareció meterse por unos segundos en la piel del Fary y aseguró que Christofer era "el hombre blandengue", lo que hizo estallar a Patiño en un gran enfado. "Tienes tanto orgullo de macho que no puedes entender que hay tíos que aman", le reprochó a gritos. "No puedo entender que haya tíos tan tontos", aseguró el colaborador con desprecio.

Lea también: La muerte de la madre de Paz Padilla obliga a Kiko Hernández a presentar Sálvame

"Estoy harta de los tíos como tú. Hay tíos que aunque le pongan los ciervos no se rasgan las vestiduras y siguen amando, y luego hay chulos que no lo soportan", soltó la presentadora de Socialité, que defendió que no pasa nada "por abrir el corazón".

Matamoros ha explicado su postura: "Estamos hablando de un señor al que han humillado públicamente y le han despreciado como persona", intentó argumentar el tertuliano. "¿Y se tiene que fustigar?", le preguntó incrédula Patiño.