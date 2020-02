Dani Mateo saca los trapos sucios de Cristina Pedroche en la radio: "Ibas como una auténtica mamarracha" Ecoteuve.es 13/02/2020 - 18:13 0 Comentarios

Los colaboradores de 'Zapeando' protagonizan un divertido pique por su época en 'Yu'

Este jueves se ha celebrado el Día Mundial de la Radio, un medio por el que la mayoría de los colaboradores de Zapeando han pasado. Dani Mateo ha abierto la veda a que sus compañeros contaron anécdotas inéditas delante de los micrófonos: ¿cuándo habéis ido hechos unos mamarrachos?

Primero, Lorena Castell ha intentado que la pregunta se volviera en su contra: "Aquí el que tiene más anécdotas de haber ido como un mamarracho a la radio eres tú", ha dicho en referencia a su etapa al frente de Yu no te pierdes nada.

"¿Quién inventó lo de poner una cámara en la radio?", se ha preguntado Anna Simon indignada a lo que Castell se ha quejado: "El primer día que me vi en YouTube parecía un mapache y dije 'igual me tengo que maquilla un poco".

El debate ha derivado en una broma de Mateo: "Lo que es sorprendente es que todavía fichen a gente de la radio para traernos a la tele, como vamos a la radio. Es que parecemos gorrillas, pero muy en la droga. O sea gente muy mal, vamos sin lavarnos la cara, el pelo churretoso...".

"A ti te he visto hecha una auténtica mamarracha en Yu", ha dicho después a Pedroche, que lo ha negado: "No es verdad. No es verdad. Siempre he ido impecable y si he ido sin maquillar es porque me gusto sin maquillar". "No, no. Ibas con ropa 'colgandera'. No como aquí, que vienes hecha un pincel", ha seguido Mateo para finalizar el pique en tono de broma: "Has venido hasta oliendo fuerte".