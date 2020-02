El inesperado revés que ha sufrido Frank Cuesta en Tailandia: "Se acabó" Ecoteuve.es 13/02/2020 - 14:27 0 Comentarios

El presentador de DMAX ha recibido una noticia que cambiará su vida

Frank Cuesta ha dado este miércoles una noticia que ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores. A través de su canal personal de Youtube, el presentador de DMAX ha compartido el duro revés que ha sufrido en Tailandia, país desde el que vive junto a sus hijos desde hace ya muchos años.

El herpetólogo ha decidido abandonar su incansable lucha contra el tráfico ilegal de animales después de afrontar un dilema en el que finalmente ha pesado "más la cabeza que el corazón": "A partir de ya no tenemos licencia para rescatar, preparar y dejar animales en libertad. Tenemos que desmantelar todo el sistema que tengo de chavales en los mercados buscando y mirando animales, consiguiendo chivatazos para saber de donde vienen y a donde van", a informado el madrileño.

Frank Cuesta asegura que de las opciones que había esta "es la mejor": "Es un palo a nivel personal", valora el presentador, que desvela que no es la primera vez que le quitan la licencia a su centro, por lo que ha decidido que "no se puede vivir más así". "A partir de ahora no vamos a rescatar, no vamos a denunciar, no vamos a tener animales y tampoco los vamos a soltar", ha explicado.

El aventurero ha querido matizar que si en algún momento reciben alguna alerta para acudir al rescate de un animal podrán hacerlo, pero llevarlo a un centro diferente al suyo para su rehabilitación. Además, seguirá trabajando codo con codo "con el departamento de venenos" y también con la universidad en todo lo que esté relacionado con las "especies invasoras".

Frank Cuesta anuncia la pronta liberación de Yuyee

Frank Cuesta continúa su vídeo en Youtube recordando que siempre dice "que la vida es una mierda maravillosa, con momentos mejores y peores". Por eso, por un lado afirma encontrarse "un poco en shock", porque esta es una labor que lleva haciendo durante más de 20 años.

"Es una cosa que no esperaba tan bruscamente. Tenemos cinco hectáreas que hemos preparado para traer animales, prepararlos y luego soltarlos. Hay un montón de cosas que voy a tener que quitar. No sé en qué transformaré este sitio, pero estará relacionado con los animales", comenta Cuesta antes de recordar una información que ya dio "en un vídeo anterior".

"Yuyee saldrá pronto [de prisión] y es lo mejor que nos puede pasar. Será probablemente la noticia más bonita de nuestras vidas. No sé qué hacer, es jodido, pero a la vez es un poco liberador porque son muchos años haciendo esto", reflexiona antes de relatar la dureza de la lucha que ha llevado su asociación en Tailandia. "Hemos pasado por todo: por humillaciones, por amenazas, por traiciones, por chantajes y por momentos muy duros", declara.