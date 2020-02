Can Yaman vuelve a Divinity por San Valentín: Mediaset rescata su serie 'Inadina Ask' Ecoteuve.es 14:30 - 13/02/2020 0 Comentarios

El canal femenino del grupo prepara una programación especial por el día de los enamorados

Tras encarnar a un fotógrafo aventurero en Erkenci Kus (Pájaro soñador) y a un magnate en Dolunay (Luna llena), Can Yaman vuelve a Divinity. Y lo hace en San Valentín, interpretando al fundador de una floreciente compañía tecnología en Inadina Ask: Amor obstinado, serie en la que Yaman debutó con su primer papel protagónista y que el canal femenino estrenará el próximo viernes 14 de febrero (20.00), dentro del evento especial de programación 'Can Valentín'.

Amor, odio, malentendidos y desencuentros son los principales ingredientes de esta comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Açelya Topaloglu ('Meryem') y dirigida por el prestigioso cineasta turco Osman Sinav ('Ask Kirmizi').

Can Valentín, Divinity arrancará a las 12:30 horas con la emisión de un maratón temático de 'Bones', serie de investigación protagonizada por Emily Deschanel y David Boreanaz. A las 18.00 horas, la cadena estrenará la segunda temporada de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)', adaptación turca de la aclamada serie coreana 'Shining Inheritance'.

Inadina Ask, una serie emitida hace 5 años

La serie que el canal de Mediaset ha rescatado para su programación especial de San Valentín fue emitida entre julio de 2015 y febrero de 2016 en el canal Fox. Entonces Can Yaman tenía 25 años y tan solo había hecho un papel secundario en la serie Gonul Isleri (Asuntos del corazón).

La serie que Divinity emitirá tratará la irremediable atracción de dos jóvenes completamente opuestos: Tras graduarse en Ingeniería Informática, Defne, número uno de su promoción, comienza a trabajar para Aras Technology, compañía tecnológica puntera creada y dirigida por Yalin Aras (Can Yaman), un joven emprendedor apuesto y mujeriego.

En su primer día de trabajo, Defne llega tarde tras mantener una fuerte discusión con Çinar, su controlador y estricto hermano. Mientras se cambia de estilismo en el parking de Aras Technology, protagoniza un desafortunado desencuentro con Yalin, ignorando que él es su futuro jefe. Completamente opuestos entre sí, ambos mantendrán diversos conflictos hasta que paulatina e irremediablemente se abran al amor.