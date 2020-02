"¡Chabacana, perra maldita!": expulsado de 'Ven a cenar conmigo' por sus graves insultos Ecoteuve.es 14:45 - 13/02/2020 0 Comentarios

Nataly, la anfitriona, echó a Víctor de su casa y no le dejó volver a entrar

Víctor ejerció de anfitrión el martes en Ven a cenar conmigo y durante la velada dejó pistas de su fuerte carácter. El concursante tuvo numerosos enfrentamientos con Nataly, otra comensal, y ambos acabaron entre gritos e insultos.

Víctor solo recibió 6 puntos por parte de sus compañeros, una de las notas más bajas de la historia del concurso. Aunque no es habitual en el programa de Cuatro, el joven pudo ver las valoraciones gracias a un 'poder' especial y decidió tomar cartas en el asunto.

En la entrega de este miércoles, Víctor fue con ganas de bronca, y con los reproches a sus compañeros preparados: "¿Por qué sois tan falsos conmigo?", preguntó durante la cena. "Sois unos sinvergüenzas, perros".

El comensal continuó menospreciando: "Tu pelo seco es como un estropajo", espetó a Sergio, que amenazó con irse de la cena si Víctor proseguía con su actitud: "Me conozco y no se por donde voy a salir".

Para evitar que la cosa fuese a más, Nataly, la anfitriona, optó por echarle de casa. "¡Te vas!", le gritó antes de dar un portazo. "He hecho lo imposible para que parara, pero no me escuchaba", justificó ante los demás concursantes.

Ya lo ha dicho Víctor: Hay que irse con dignidad y elegancia ???? #VenACenar12F https://t.co/8bKXt49Yje pic.twitter.com/gV7TiRXxKi — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) February 12, 2020

Antes de irse, Víctor comenzó a gritar improperios a su anfitriona. "¡Chabacana, perra maldita! Eres de lo más bajo que he conocido".

En el avance que muestra Cuatro sobre el próximo programa, se puede ver a Víctor arrepentido en un primer momento, pero la cosa se torcerá y Sergio también acabará echándole de su casa.