'Westworld' lanza el cartel definitivo de su tercera temporada en HBO

La serie de ciencia ficción regresa a la plataforma el próximo 16 de marzo

HBO ha lanzado este miércoles el cartel definitivo de la tercera temporada de Westworld, serie que regresa a la plataforma el próximo 16 de marzo. La nueva temporada de la exitosa ficción contará con ocho capítulos en los que se vivirá una oscura odisea sobre el surgimiento de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra.

En esta nueva temporada, regresan Evan Rachel Wood como Dolores, la ganadora del Emmy® Thandie Newton como Maeve, Ed Harris como el Hombre de Negro, Jeffrey Wright como Bernard, Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemsworth como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Sizemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Se incorporan al reparto en esta temporada Aaron Paul (Breaking Bad), Vincent Cassel (Cisne Negro), Lena Waithe (A Black Lady Sketch Show de HBO, Master of None), Scott Mescudi (We Are Who We Are de HBO), Marshawn Lynch (Brooklyn Nine-Nine), John Gallagher Jr. (The Newsroom), Michael Ealy (Stumptown) y Tommy Flanagan (Hijos de la Anarquía).

Las dos primeras temporadas de Westworld recibieron un total de 42 nominaciones a los Emmy. Las 20 nominaciones a los Emmy de la segunda temporada consiguieron en tres victorias. Westworld está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que ejercen como productores ejecutivos junto a J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson y Denise Thé. La serie está producida por Kilter Films y Bad Robot Productions en asociación con Warner Bros. Television; y basada en la película original escrita por Michael Crichton.