Pablo Motos lanza un nuevo dardo a Pedro Sánchez por su continuos rechazos a 'El Hormiguero'

El presentador de Antena 3 suelta una pullita al presidente del Gobierno

Pablo Motos sigue enfadado con Pedro Sánchez por sus continuos rechazos a El Hormiguero, programa que aún no ha visitado desde que es presidente del Gobierno. Antes de las pasadas elecciones, el espacio de Antena 3 probó una nueva intentona corriendo la misma suerte de siempre, lo que provocó que el presentador le lanzara durante esas semanas más de una pullita.

Este miércoles, Pablo Motos recibió en su plató a Ángel Barceló (Cadena SER), Julia Otero (Onda Cero) y Pepa Fernández (Radio Nacional) con motivo de la celebración del Día Internacional de la Radio. Durante su entrevista, las dos primeras aprovecharon el foco mediático para pedir "por favor" a Pablo Casado, líder del PP, que acudiese a sus respectivos programas.

En ese momento, Pablo Motos recordó que Pedro Sánchez continúa sin responder a las invitaciones que le ha mandado desde que llegó a La Moncloa. "¿A ti te ha ido?", le preguntó a Otero. "Sí, a mí un par de veces", respondió la periodista. "Pues a mí no", recordó con retintín el presentador de El Hormiguero. "Pero a ti te vienen Rivera, Casado y Abascal", puntualizó Otero.

La petición de Ángels Barceló y Julia Otero a los políticos

"En su sueldo les entra como persona pública y dirigente acudir a todas las entrevistas a todos los medios", siguió diciendo la locutora. Segundos después, las invitadas recordaron que del mismo modo que Sánchez se resiste a visitar el programa de Antena 3, Aznar rechazaba siempre ir al espacio radiofónico de Iñaki Gabilondo. "Hubo una vez que Luis del Olmo le echó en cara con arrojo a Aznar que no fuera al programa de su compañero Gabilondo. Se produjo un silencio enorme que se podía cortar con el cuchillo y no contestó", recordó.

Ángels Barceló pidió entonces que no las marearan: "Si desde el principio saben que no van a ir, que lo digan. Es por organizarnos", subrayó la catalana. "Esto pasa porque antes actuaban como líderes de los partidos y no en función de sus jefes de gabinete o de comunicación para no meter la pata", explicó Julia Otero.