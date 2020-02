El equipo de deportes de Cope renueva su contrato hasta el año 2025 Ecoteuve.es 13/02/2020 - 10:58 0 Comentarios

Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño continuarán durante cinco temporadas más

El veterano Pepe Domingo Castaño sigue renovando su acuerdo año a año

El equipo de Deportes de Cope seguirá en la cadena cinco años más, según han confirmado Manolo Lama, Paco González, Juanma Castaño y Pepe Castaño. Este era el 'bombazo' que Cope llevaba cebando en las últimas horas y que los periodistas han oficializado durante la retransmisión del programa matinal que conduce Carlos Herrera.

"Seguimos cinco años más, hasta 2025", ha dicho Paco González. Herrera ha preguntado a Pepe Domingo Castaño, el más veterano del grupo, si él también continuará ese tiempo.

"Yo no digo sí a la primera. Lo que trato de hacer cada día es el mejor programa de mi vida. Y todavía no lo he hecho. Espero tener un año más para hacerlo". Con esa explicación, se entiende que el locutor renueva año a año. algo que ya ha explicado en anteriores ocasiones.

Antes del anuncio, Carlos Herrera ha entrado en directo en El programa de Ana Rosa como motivo del Día de la Radio. La presentadora le ha puesto en un compromiso al preguntarle por la misteriosa exclusiva que su programa iba a dar. "Están por aquí Manolo Lama, Paco González, Juanma Castaño... creo que van a volver a la SER", ha bromeado.

'El Partidazo' de Castaño arrebató el liderazgo a 'El Larguero de Carreño'

El equipo desembarcó en Cope en 2010, cuando varios profesionales dejaron la emisora de Prisa. Primero llegaron Paco González y Pepe Domingo Castaño. Luego lo hizo Manolo Lama y, un año después, Juanma Castaño.



Los deportes de Cope viven un momento especialmente dulce. En el último EGM, Castaño arrebató el liderazgo de las noches a El Larguero, después de 25 años. Castaño alcanzó la primera plaza al reunir 790.000 oyentes, mientras que El Larguero, de Manu Carreño, se quedó con 748.000.