El drama familiar de Julián ('La isla de las tentaciones'): "Mi padre tiene adicción a la cocaína; se la fuma" Ecoteuve.es 12/02/2020 - 14:57 0 Comentarios

Su madre fue condenada a 15 años después de tirarle por la ventana cuando era un bebé

La historia de Julián, uno de los tentadores de Fiama en La isla de las tentaciones, pone los pelos de punta a cualquiera. Coincidiendo con la emisión del programa, se desveló un terrible hecho de su infancia: su madre lo tiró por la ventana desde un sexto piso cuando era un bebé. Por suerte, sobrevivió.

"Si hubiera sabido que lo que me pasó iba a salir no hubiera ido a La isla de las tentaciones. Se me ha removido toda mi niñez", dice emocionado en una entrevista que ha concedido el ahora empresario valenciano a la revista Lecturas.

Lea también: Así fue la decisión final de los concursantes de 'La isla de las tentaciones': ¿Con quién se fueron?

En ella, habla del "acoso" que sufrió en el colegio por el incidente que le ha marcado su vida: "Con seis años tuve que soportar que las madres me señalaran porque mi madre me tiró. Yo lloraba, no lo sabía. Los niños son crueles y se reían de mí".

Julián cuenta que su madre fue juzgada "por parricidio frustrado" y que la condenaron "a 15 años". "Me he recorrido todas las cárceles de España. Hasta que tuve 9 años, me decían que estaba en el hospital. La trasladaban porque, cuando el resto de presas se enteraban de lo que me había hecho, le pegaban. Muchas veces tenía el ojo morado", dice.

Pese a esto, Julián no le guarda rencor: "Con el tiempo le dije 'Yo no tengo que perdonarte. Te tienes que perdonar tú! Puedes recuperar el tiempo conmigo. Aquí me tienes". Sin embargo, su progenitora desapareció: "Se fue. No me quiere".

Julián: "Mi padre tiene una adicción muy grande a la cocaína"

Julián desvela que fueron sus tíos quienes le criaron porque su padre "se fue a pique" tras el desgarrador suceso. "Perdió la cabeza, el trabajo y mi custodia. Está muy mal, tiene una adicción muy grande a la cocaína, se la fuma. Ha perdido 25 kilos en 10 años", cuenta.

"No sé lo que es que mi padre me diga 'te quiero', ni me dé un beso", declara el participante de La isla de las tentaciones, que está yendo a una psicóloga en la actualidad.