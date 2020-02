Gérard tuvo que tranquilizar a Anne en la gala de 'OT' tras ver el vídeo de su beso: "Me jodió mucho" Ecoteuve.es 17:30 - 12/02/2020 0 Comentarios

El talent emitió unas imágenes que ninguno esperaba antes de su actuación

Operación Triunfo sacó a la luz el pasado domingo un vídeo que mostraba a Gerard y Anne besándose. Los propios concursantes se sorprendieron ante la emisión de las imágenes y días más tarde, el propio Gèrard ha contado cómo vivió el momento más incómodo de la gala.

"Me jodió mucho lo que tú sabes que me jodió... el vídeo", dijo durante una clase de Interpretación de Iván Labanda. "A mí me encantó", objetó el profesor. "Aunque vuestras caras eran un poema, no te voy a engañar", prosiguió el catalán.

"Doy una explicación bastante tonta, pero es que creía que era un punto ciego", narró mientras se consolaba recordando unas palabras de Raoul (OT 2017) y Ricky en el chat. "Me dijeron que no nos preocupásemos, que era algo muy bonito, pero no sé...", dijo preocupado. "Vuestras caras eran un poema, pero.... es que estáis donde estáis", le respondió el profesor recordándole que están en un reality show.

Posteriormente, Gerard desarrolló el contexto del beso: "Le había compuesto una canción el día anterior, me dijo 'enséñamela', y yo no tenía ningún motivo para no mostrársela a ella primero. Así que se la canté y era como que... ", narró nervioso sin terminar la frase.

"Te puedes imaginar cómo fuimos al escenario. Y yo estaba igual o peor que ella, estaba fatal, pero preferí no ponerme somos dos y al final le iba a perjudicar. No quería que se rayara al verme rayado y le dije: Ya está, ya está, fin", recordó. "Ya luego le di un abrazo y le dije: Olvídate, vamos a centrarnos en lo que nos dijo Iván. Sedúceme, sé peligrosa y ya está", añadió. "Cantasteis muy bien. Había el microclima que habíamos hablado, creasteis aquel momento íntimo. Yo estoy contento", sentenció Labanda.

*Puedes ver la conversación del segundo 30 al minuto 4 del siguiente vídeo.