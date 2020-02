El motivo por el que Violeta Mangriñán no concursará en 'Supervivientes 2020' Ecoteuve.es 12/02/2020 - 13:51 0 Comentarios

La valenciana tenía asegurada su participación en el reality de Telecinco

Violeta Mangriñán no concursará en Supervivientes 2020. La valenciana, que tenía asegurada su participación en la próxima edición del reality de Telecinco después de que se viera obligada a abandonar el programa en 2019 por motivos de salud, ha comunicado este miércoles la noticia en el plató de Mujeres y hombres y viceversa.

La extronista empezó explicando que siempre ha tenido intención de volver a la isla en la que comenzó su romance con Fabio para acabar la aventura que le quedó a medias el año pasado. Sin embargo, Violeta ha asegurado que una vez más, unos problemas de salud la vuelven a alejar de su sueño.

"La productora me prometió que sería la primera superviviente de este año y lo ha cumplido, pero no puedo ir. Me han hecho las pruebas médicas y esta vez tendré que verlo desde la barrera por una cuestión de salud", ha comentado entre lágrimas antes de avanzar que no descarta "hacer alguna visita" a los nuevos participantes.