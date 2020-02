Quién es Stella Goñi, la colaboradora que dejó la televisión y que vuelve para abrir los ojos a Lydia Lozano Ecoteuve.es 16:14 - 12/02/2020 0 Comentarios

La periodista colaboró durante años con Ana Rosa Quintana pero desapareció

Lydia Lozano acapara desde hace unos días el contenido de Sálvame. La periodista dio una información que sacudió los pilares del programa, al asegurar que Rocío Flores había retomado la comunicación con su madre, Rocío Carrasco, desde hace unos meses.

Antonio David Flores lo negó. Y también la propia Rocío Flores, que llamó por teléfono para desmentirlo. Lydia Lozano siguió en sus trece y dijo que tenía pruebas. Se las enseñó a María Patiño que, tras ver el contenido de ese material, apostó por la versión de Lydia Lozano.

Todo cambió hace unos días, cuando Carlota Corredera recibió una llamada de teléfono. "Lo siento en el alma, Lydia. Te han engañado. No puedo decirte quién me lo ha dicho, pero no tengas ninguna duda de que no ha existido esa conversación entre madre e hija".

A pesar de ello, Lydia Lozano se mostró firme hasta que este lunes comenzó a torcerse la situación. "Tu fuente es una hija de José María Franco", dijo Kiko Matamoros en Sálvame. "Tu fuente tiene antecedentes de suplantación y de invenciones varias y metió en un lío a Stella Goñi, que fue demandada porque dio una información que acabó en el juzgado". "Le costó su trabajo", apuntó Antonio Montero. "No es la hija de José María Franco ni José María Franco", mantuvo Lydia.

¿Quién es Stella Goñi?

Y fue ahí cuando saltó por primera vez el nombre de Stella Goñi. La periodista fue una colaboradora de televisión que trabajó con María Teresa Campos y también con Ana Rosa Quintana en Telecinco. Sin embargo, lleva varios años desaparecida de la televisión y centrada en otros proyectos. Incluso ha probado suerte con la música en el grupo 3Blue.

Pero, ¿por qué dejó la televisión? Según explicaron en Sálvame, se debió a un proceso judicial después de dar una noticia relacionada con Fernando Alonso. Al parecer, y siempre según Sálvame, su fuente pudo ser la mima que la de Lydia Lozano. Y es por ese motivo por el que Stella Goñi visita este miércoles el programa de Telecinco.



"Perdió su trabajo por seguir una pista como la tuya. Lo que cuenta es estremecedor. No fue víctima de un engaño, sino de una estafa. Lo va a contar todo con pelos y señales. Ella sufrió en sus propias carnes lo que igual te ha pasado a ti", dijo Kiko Hernández a su compañera Lydia Lozano.

Lydia Lozano terminño por derrumbarse este martes, cuando enseñó parte de sus pruebas a Antonio David Flores. El colaborador también vio el remitente de las mismas y dijo que se trataba de la hija de José María Franco. "El mensaje que me ha enseñado Lydia es de la hija de José María Franco", aseguró en directo. Lydia se quedó bloqueada."Juro que no sé qué hacer, no he dicho mis fuentes ni en el peor momento de mi vida", comentó la colaboradora. "Como sea mentira mentira... ¡Es que no me lo puedo creer!".