Mario Vaquerizo desvela su sorprendente primer trabajo, ¿a qué se dedicó? Ecoteuve.es 15:30 - 12/02/2020 0 Comentarios

El artista visitó 'El Hormiguero' acompañado por El Monaguillo, su compañero en 'TCMS'

Mario Vaquerizo y El Monaguillo visitaron El Hormiguero de Antena 3 este martes. Los invitados acudieron al programa para hablar de su participación en Tu cara me suena e hicieron gala de su estrecha relación.

Trancas y Barrancas les sometieron a un concurso llamado Yo x ti, tú x mí, que consistía en contestar preguntas sobre la vida del otro.

"¿Qué trabajo tuvo Mario antes de dedicarse al artisteo?", preguntaron las hormigas a su compañero, dándole tres posibles opciones: manejar el marcador en partidos de fútbol americano, árbitro de hockey sobre hierba o utillero del Rayo Vallecano.

Lea también: El loco juego de 'El hormiguero' que terminó en susto para Pablo Motos: "¡Me acaban de operar de un orzuelo!".

"¿sabes qué pasa? Que Mario y yo pasamos muchas horas juntos y esta me la sé. Es la primera opción", aseguró el humorista malagueño.

Mario Vaquerizo se vio obligado a contarlo: "Yo no sabía ni jugar al fútbol americano ni manejar los ordenadores. Me lo inventé todo, como siempre", confesó. "Como no sabía dar a las teclas dije que el ordenador estaba roto y tenían que venir a arreglarlo. Y lo arreglaron y ya está, me llevé un dinerito", concluyó.