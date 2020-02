José Manuel Calderón responde a la pregunta del dinero de Broncano en 'La Resistencia': "Nuevo récord" Ecoteuve.es 12/02/2020 - 11:44 1 Comentario

La leyenda del baloncesto español deja en 'shock' al presentador con sus escandalosas cifras

José Manuel Calderón dio el campanazo definitivo en La resistencia. Mr. catering, como le llamaba cariñosamente Andrés Montes, respondió a la pregunta del dinero de David Broncano y su respuesta hizo que el exjugador de la NBA se colocara en la cúspide de los más ricos.

Para ello, el presentador explicó el error que muchos cometieron: "En todas las páginas de la NBA dicen que tenías 2.000 millones de dólares porque habían buscado y resulta que había un señor que se llama José Francisco Calderón Rojas que fundó FEMSA".

"Por un lado me estaba dando pena porque no tenías ese dinero, pero luego me he dado cuenta de que en 2016 ganabas ocho al año", apuntó Broncano, que luego volvió a incidir en el dinero: "Tienes que decirlo, dilo ya".

"Es difícil. He jugado 14 años en la NBA", respondió Calderón para decir a continuación: "Una media de siete millones". "Una media de siete millones durante 14 años...", hizo cábalas Broncano para concluir: "Lo ganáis porque generáis muchísimo dinero y entonces no pasa nada por reconocer que José tiene 300 millones de dólares".

Como reconoció la cuenta oficial de La Resistencia en Twitter, la respuesta de Calderón es el nuevo récord del programa: "Se mea en Resines, Piqué y en todos los invitados".