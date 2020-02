El show de Joaquín con la final de 'La isla de las tentaciones': "Fani, ¿y a ti quién te va admirar?" Ecoteuve.es 12/02/2020 - 11:17 1 Comentario

El futbolista del Betis vibró en el salón de su casa con las hogueras definitivas

Joaquín está pidiendo a gritos un programa de televisión. El futbolista del Betis ha sido uno de los espectadores de La isla de las tentaciones y, este martes, no faltó a la cita de su final. El programa tocó cumbre en audiencia en Cuatro pasando del 30% de share.

El futbolista vivió al máximo las hogueras definitivas de los participantes, como se pudo ver tanto en sus Stories de Instagram, como en los de su mujer Susana: tirado por el suelo, saltando de los sofás, dando palmas...

Primero, el verdiblanco alucinó cuando Andrea pidió explicaciones a Ismael: "¡Esto qué es! ¡Díos mío de mi almta! ¡Me estoy volviendo loco!", gritó para luego celebrar que él la dejase plantada: "¡Bien, Ismael, bien!. ¡Sí, coño! ¡Hermano del alma! ¡Te vienes pa´casa, no te quedes solo!".

Después, tocó el turno de Fiama y Álex: "Lamentable ¡Yo flipo... FLI-PO! Si los hombres no hemos hecho ná. Si tenemos menos peligro que el pescado blanco, miarma. ¡Vamos a espabilar!", después de la viceveresa recriminara a su chico disfrazarse de mujer.

Joaquín, sobre Fani: "Rubén, ¡no me defraudes!"

El clímax de Joaquín llegó con Fani. "Madre mía de miarma. Yo no le admiraba, dice. ¿Y a ti quién te va admirar después de lo que has hecho delante de toda España? ¡Ay, Christofer!", dijo a cámara con la imagen de ella por detrás.

El clímax llegó cuando Rubén la rechazó. "Vamos Rubén. No me defraudes. ¡No me defraudes!", dijo mientras le veía llegar a la hoguera. Cuando Rubén la rechazó, Joaquín estalló de jubiló tirándose de un pequeño pub.

Tal fue el éxtasis del jugador bético que acabó saturando su smartphone y no pudo comentar los desenlace de las otras parejas, Gonzalo y Susana y Adelina y Jose.