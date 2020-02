"Eres un payaso": el hachazo de una joven al autor del plantón más cruel de la historia de 'First Dates' Ecoteuve.es 12/02/2020 - 11:15 1 Comentario

Rocío y José María se reencontraron después de que él la dejara tirada

En la semana de San Valentín, First Dates ha decidido celebrar varios especiales de segundas oportunidades con algunos comensales que ya pasaron por el restaurante del amor de Carlos Sobera. Dos de ellos fueron José María y Rocío, dos jóvenes que protagonizaron uno de los momentos más crueles de la historia del programa después de que él la dejara tirada a la primera de cambio.

"El físico es muy importante. Es como si en tu casa tú quieres comer jamón y te ponen lentejas, al final vas a casa de otros a comerlo", aseguró el sevillano que rechazó a Rocío nada más verla. "Si algo no me convence, se me va a notar en la cara", aseguró antes de dar plantón a la joven en la barra anexa al salón principal del local.

Este martes, Rocío y José María tuvieron la posibilidad de reencontrarse. El programa dio la posibilidad a la chica de que eligiera entre tres acompañantes solo oyendo su voz a través del famoso 'teléfono rojo' del dating. Rocío, después de reconocer a José María, decidió darle una segunda oportunidad y accedió a tener su cita con él.

"Noté muchas muestras de cariño por parte de la gente. Me ayudó a subir el ánimo, porque me sentó fatal", afirmó dolida antes de que el andaluz aprovechara la ocasión para pedirle disculpas reconociendo que "fue un maleducado". "Pensé mucho en lo que te hice", le dijo antes de que durante la cena, Rocío le diera todo un hachazo.

El hachazo de Rocío a José María: "Sí, eres un payaso"

"Yo soy el típico payaso, me gusta hacer reír", comentó José María mientras hablaban de sus personalidades. "Sí, un payaso sí que eres", respondió Rocío con el gesto torcido antes de que en el momento de la decisión final, él dijera por sorpresa que quería tener una segunda cita con ella. "Me ha parecido una chica bastante sensible, educada, simpática y me ha dado una segunda oportunidad, que también hay que valorarlo", destacó.

Rocío le puso entonces las cosas claras. A pesar de "aceptar las disculpas", reconoció no creérselas. "Esto es un lavado de imagen, para quedar bien en televisión. Perdono, pero no olvido", aseguró la joven antes de que cada uno se marchara por su lado del restaurante de Cuatro.