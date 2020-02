Explosivo reencuentro de Fani con Rubén seis meses después de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 11:17 - 12/02/2020 0 Comentarios

Telecinco emite este jueves un epílogo sobre la situación actual de las parejas

Telecinco emite este jueves un epílogo de La isla de las tentaciones. Se trata de una entrega en la que el programa reunirá a los participantes para saber cómo están seis meses después de abandonar República Dominicana.

Tras la hoguera definitiva en la que hasta tres parejas dieron por finalizada su relación, Mónica Naranjo volverá a reunirse con todos ellos, a excepción de Gonzalo -al menos no se le ve en el vídeo de adelanto del programa-, para preguntarles por su nueva vida.

Lea también: Así fue la decisión final de los concursantes de 'La isla de las tentaciones': ¿Con quién se fueron?.

Adelina y Jose, que anunciaron su boda, son los únicos que aparecen agarrados en el vídeo promocional, lo que demostraría que continúan juntos. Andrea y Óscar, por su parte, vivirán una tensa conversación con Ismael, donde habrá gritos y reproches.

Fiama y Álex aparecen por separado. Se aprecia cómo el ex tronista se queja de que ella "compartiera cama con una persona teniendo pareja". Se confirma, por lo tanto, que han roto.

Susana confirma el fin de su relación con Gonzalo. "Si no me llegas a preguntar ese día si estaba enamorada, yo no lo hubiera dejado", dice sobre la hoguera final.

Por último, Fani se muestra destrozada hablando de Rubén: "Se portó tan mal conmigo, al final me dejó sola". En el vídeo se puede ver cómo la concursante se reencontrará con él y, también, con Christofer.