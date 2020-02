Gonzalo, destrozado ante su ruptura con Susana: así reaccionó al ver el final de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 12/02/2020 - 10:22 | 10:45 - 12/02/20 0 Comentarios

El sevillano rompió a llorar mientras veía en televisión su hoguera final

La Isla de las Tentaciones llegó este martes a su hoguera final en la República Dominicana con un destino muy dispar para cada una de las cinco parejas. Uno de los momentos más duros llegó con el reencuentro entre Susana Molina y Gonzalo Montoya, que rompieron ante las cámaras del reality después de haberse conocido en Gran Hermano 14.

Y es que, tal y como se encargó de recordar Susana en redes sociales, la casualidad hizo que Cuatro emitiera su separación con el sevillano exactamente el mismo día en el que, siete años antes, ella hacía su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra. Gonzalo, junto a su hermano gemelo Carlos, se incorporaron a la edición un mes más tarde, cuando se produciría al fin su flechazo con la murciana.

Lea también: "¡Qué fuerte! Estoy flipando": Fani, hundida tras el rechazo de Rubén en La isla de las tentaciones

La hoguera de confrontación entre Susana y Gonzalo fue sin duda la más dura de la noche. El joven se llevó un gran mazazo al ver cómo su novia le hacía ver que ya no estaba enamorada de él: "No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", aseguró Molina antes de marcharse sola de la isla.

A lo largo del día, uno y otro fueron lanzando mensajes en redes sociales que anticipaban la dureza de las imágenes que estaban por ver. "Qué llorera más tonta tengo hoy. No me quedan lágrimas", afirmó Montoya en unas palabras que se materializaron durante la emisión de La isla de las tentaciones. En un stories compartido por su compañero de GH 14 Adrián López, se puede ver a Gonzalo totalmente abatido viendo su ruptura televisada con Susana. "No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes", aseguró el andaluz, que cargaba contra sus haters al final de la entrega.

"Aquí tenéis vuestro momento para celebrar, que sepáis que detrás de todo esto hay gente sufriendo. No sólo nosotros dos, familias, amigos y gente que valora a las personas con pureza. Reíros del mal ajeno, pero que sepáis que existe una cosa llamada KARMA y lo tenéis de camino", concluyó Gonzalo en unos mensajes lanzados en su cuenta personal de Twitter. Por su parte, Susana ha sido más escueta y apenas ha declarado que ha sido "una noche muy difícil" para ella.

Que llorera más tonta tengo hoy. — Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) February 11, 2020

No me quedan lágrimas. Fin #laidladelastentaciones10 — Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) February 11, 2020

Aquí tenéis vuestro momento para celebrar , que sepáis que detrás de todo esto hay gente sufriendo. No solo nosotros dos, familias,amigos y gente que valora a las personas con pureza.

Reíros del mal ajeno, pero que sepáis que existe una cosa llamada KARMA y lo tenéis de camino. — Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) February 12, 2020