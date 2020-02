Nia se derrumba en 'OT 2020' ante la dificultad de su canción: "No voy a poder" Ecoteuve.es 11/02/2020 - 19:14 0 Comentarios

La canaria, "saturada" tras ensayar con Vicky la coreografía de su actuación

Nia es sin duda el gran todoterreno de Operación Triunfo 2020. La canaria ha demostrado después de cinco galas que está a un nivel muy por encima del de muchos de sus compañeros y que no hay reto que se le resista. Por este motivo, Noemí Galera y Manu Guix han decidido subir el listón con la concursante haciéndole cantar Run the wolrd (Girls) de Beyoncé en la entrega del próximo domingo.

Este martes, en sus primeras clases con Vicky, Nia se ha llevado un gran susto al ver la espectacular coreografía que deberá realizar durante su actuación. Antes de la merienda, la joven se ha derrumbado en la Academia ante la dificultad del número: "Es muy difícil. Estoy saturadísima", le decía a Noemí Galera en el momento en el que esta hacía acto de presencia para intentar animarla.

"Mañana es el primer pase de micros. No hay que hacerlo como el domingo", la tranquilizó la directora. "Es que es mucho", respondió entre lágrimas Nia. "Si nosotros vemos que no sale, rebajaremos. Pero no vamos a rebajar a la primera de cambio", añadió Galera mientras ella aseguraba que "no quiere rebajarlo".

"No te agobies porque solo has estado una hora. Vicky no te lo marcaría si no supiera que lo puedes hacer", afirmó la responsable. "¿Por qué no me has puesto un bolero? No voy a poder", bromeó entonces Nia antes de prometer a la catalana que finalmente lo hará bien. "Me va a salir, me va a salir... Estoy saturada", insistió la joven.

"Estate tranquila por el pase de micros y no va a pasar nada si no está perfecta mañana. Mientras esté perfecta el domingo... Confía en ti", concluyó Galera antes de que Vicky entrara en escena. "Fondo vas a ir cogiendo durante la semana, si llegamos al final y nos damos cuenta de que hay algo que hace que acabes sin cantar, lo quitamos. Vamos al 100% y si por el camino hay que quitar algo de coreo, lo haremos. Tú eres la que estás cantando, tienes derecho a poder respirar, si no es una locura. Y no nos pesa nada, es para que tú estés más tranquila", le dijo la coreógrafa ante la calma de la concursante. "Si es que me he agobiado, me va a venir la regla, es todo junto...", reflexionó.