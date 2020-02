Sofía Suescun y Violeta Mangriñán se enzarzan por las supuestas "amiguitas" de Diego Matamoros: "¡Estás obsesionada!" Ecoteuve.es 11/02/2020 - 17:46 0 Comentarios

La ganadora de 'SV 2018' y la extronista se enfrentan por el exmarido de Estela Grande

Sofía Suescun y Violeta Mangriñán han vivido este martes un nuevo enfrentamiento en el plató de Mujeres y hombres y viceversa. Todo comenzó un día después de que la navarra asegurase que Diego Matamoros tiene "una nueva amiga" tras confirmarse su separación de Estela Grande. Se trata de Yasmina, extronista del programa de Cuatro.

Sin embargo, en la entrega de hoy, Violeta ha saltado contra su compañera después de recibir una serie de mensajes por parte de la aludida. "Que te pienses muy mucho a la hora de generalizar sobre las amiguitas de Diego Matamoros y meterla a ella en el mismo saco porque ella no es ninguna amiguita como las demás. Ella tiene su trabajo, no quiere hacer caja como han hecho el resto de amiguitas de Diego", ha empezado diciendo la valenciana.

Lea también: Nagore Robles rompe a llorar en su cumpleaños más amargo: "Es un día complicado para mí"

"Yasmina no ha tenido absolutamente nada con Diego, que a la próxima que investigues mejor en tus fuentes o que te informes mejor porque lo que has dicho es totalmente mentira. Que mucho ojito porque si vuelves a hablar de ella y es mentira va a tomar medidas contra ti", le advirtió Mangriñán a la ganadora de Gran Hermano 16. "¡Estás obesionada!", le dijo a su compañera.

Sofía Suescun reivindicó que tenía sus fuentes para poder decir esa información con rotundidad. "Yo me reafirmo en que Diego Matamoros tiene nuevas amigas. Amiguitas lo has dicho tú y le has querido dar una valoración a esa palabra que yo no le he dado", intentó defenderse la navarra mientras Nagore le pedía a Sofía que quién le había contado eso. "Yo como intento de periodista que soy, no voy a revelar mis fuentes", insistió la hija de Maite Galdeano.

"La palabra amiga parece ser que ha causado mucho revuelo. Yo me he quedado ahí, así que si de repente pasa algo, ahí lo dejo", sentenció Suescun.