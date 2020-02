"Se me ha caído del pedastal" y otras 'perlas' para la historia que deja 'La isla de las tentaciones' Alfonso De la Rocha 16:05 - 11/02/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES repasa las mejores frases del exitoso reality de Telecinco que acaba hoy

La isla de las tentaciones ha sido todo un fenómeno televisivo y social. El reality de Mediaset ha logrado traspasar la frontera de la televisión y ha arrasado también en las redes sociales, donde se ha convertido en uno de los asuntos más comentados del último mes.

Las aventuras que han vivido los protagonistas de esta primera edición han sido seguidas y comentadas por internautas anónimos, pero también muchas caras conocidas, que también han contribuido a propagar el éxito del formato.

Omar Montes, Susi Caramelo o Joaquín, el futbolista del Betis, son algunos de esos famosos que también han caído atrapados por el furor de La isla de las tentaciones.

La relación de Fani con Rubén, las lágrimas de Christofer, la traición de Andrea a Ismael... La isla de las tentaciones ha generado un sinfín de contenido. Los concursantes, además, han sido máquinas de fabricar sorprendentes frases que han plagado sus conversaciones y que, después, han triunfado en las redes sociales. ECOTEUVE.ES hace un repaso de las mejores.

Mejores Frases 'La isla de las tentaciones'

- "Hay más imágenes para ti". (Mónica Naranjo)

- "De la pena ni se come ni se vive" (Fani)



- "Se me ha caído del pedastal"; "Limar las purezas"(Christofer)



-"Yo soy una princesa, pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca" (Andrea)



-"He sentido palpitaciones en el nabo" (Rubén)

-"Mi suegra no se fiaba de mí, antes de entrar me dijo: 'cuidado con lo que haces, arpía". (Andrea tras ser infiel a su novio)

-"Un trago bien grande. Grande como su miembro". (Andrea sobre Óscar)

-"No te precipites, yo creo que si tú te vas, también se va Rubén" (Susana poniendo a Rubén en apuros)

-"Sí, te has abierto bastante". (Christofer a Fani, tras verla en la cama con Rubén)

-"Se cree surfero por tener californianas... La única tabla que ha visto es porque es carpintero" (Gonzalo sobre Lewis)

-"La primera regla es no tocar, chiqui" (Gonzalo)

-"Mueves demasiado las tetas y me mareo" (Gonzalo)

- "Eres mala, eres muy mala" (Christofer a su novia Fani)

- "Rubén te ha guardado un respeto que flipas" (Fani a Christofer)

- "Luego si quieres hacemos tomas falsas en la habitación tu y yo" (Fani a Rubén)

- "Necesito explicaciones de Ismael, me ha decepcionado, ya que he visto actitudes suyas que no me han gustado." (Andrea, sobre Isma, tras serle infiel con Óscar)

-"Te sientes traicionada por un beso pero tú duermes con Óscar y te parece bien" (Mónica Naranjo a Andrea)

- "Me portado muy bien, eh guapo, me estaba abriendo con otro" (Fani)

- "Voy a darle a Fani el beneficio de la duda" (Christofer)

-"Es feísima, es un cuadro, me está cambiando por algo peor" (Andrea sobre la tentación de Ismael)