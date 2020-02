Rubén desvela su relación con Fiama tras 'La isla de las tentaciones': "La quiero un montón" Ecoteuve.es 11/02/2020 - 13:36 0 Comentarios

El soltero del reality de Cuatro aclara los rumores de noviazgo con la canaria

Rubén Sánchez, soltero de La isla de las tentaciones, ha roto su silencio sobre varios rumores que han corrido como la pólvora durante las últimas semanas a través de las redes sociales. El primero de ellos hablaba de un vuelco en su relación con Fani meses después de la grabación del reality en la República Dominicana.

Según un testigo anónimo al que muchos medios dieron credibilidad, Rubén mantiene actualmente un noviazgo con Fiama después de que hubieran sido vistos por el susodicho en actitud muy cariñosa.

El joven ha utilizado sus redes para aclarar si es cierto: "Con Fiama no he tenido nada, absolutamente nada. Ni antes, ni ahora, ni durante, ni nunca. Es una hermana pequeña para mí y la quiero un montón, pero ya está. Dejad el tema porque no hay nada", ha empezado diciendo.

Por otro lado, Rubén Sánchez ha querido desmentir otra información que también se ha extendido desde que empezara el exitoso programa de Mediaset. ¿Fue gigoló? "Respecto al tema de si fui chico de compañía, me parto la polla. La gente que no me conoce, ve una noticia y puede pensar 50.000 historias", asegura.

"Y la gente que me conoce... pues al menos nos estamos riendo, estamos haciendo unos memes graciosos, nos estamos echando unas risas y gracias a Dios no me afecta ni en mi negocio ni en nada. Pero chicos, las bromas llegan a un punto que ya cansan", sentencia el madrileño en una serie de vídeos que publicó en sus stories de Instagram.