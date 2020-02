Andrea ('La isla de las tentaciones') explota contra los ataques de sus 'haters': "Tenéis maldad dentro" Ecoteuve.es 11/02/2020 - 12:29 0 Comentarios

La catalana vuelve a plantar cara a sus detractores tras su paso por el reality de Telecinco

Andrea es una de las concursantes de La isla de las tentaciones que más 'palos' está recibiendo en las redes sociales. Su infidelidad a Ismael con Óscar y su físico ha hecho que muchos espectadores del reality revelación de Mediaset en este inicio de 2020 sea blanco de durísimos y desproporcionados ataques.

Muy enfadada, la catalana ha querido plantar cara a todas las críticas a través de Instagram: "Me gustaría que me aclararais una cosita que no entiendo, ¿por qué os molesta todo? Estoy leyendo los comentarios sobre la hoguera final... si lloro, os molesta; si Fani se ríe, os molesta. ¿Qué os pasa? Os molesta todo", dice muy seria.

La reflexión va más allá en el siguiente storie: "Me lo estoy tomando muy a broma, pero realmente a mí la situación me parece preocupante. Me parece preocupante la maldad de la gente. Después la mala soy yo porque me haya gustado otra persona y haya querido dejar a mi pareja".

"Todos los que estáis ahí detrás de una pantallita criticando todo el día, sacando todo ese odio y esa maldad que tenéis dentro", continúa. "Os recuerdo a todos vosotros que una persona se basa en muchos más valores que la fidelidad y el respeto. Y esos valores por aquí no los estoy viendo, escasean un poquito".