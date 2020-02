La apasionada despedida de Adara y Gianmarco: "He apostado por ti, no lo dudes" Ecoteuve.es 11/02/2020 - 12:18 0 Comentarios

El italiano y la madrileña protagonizan un romántico adiós en 'El Descuento'

El pasado domingo Adara volvió a la casa de Guadalix de la Sierra para oficializar su noviazgo con Gianmarco e iniciar una guerra contra el Maestro Joao. La organización de El tiempo del descuento dio la posibilidad a la ganadora de GH VIP 7 de quedarse a dormir y ha protagonizado escenas de lo más románticas con el italiano.

"Yo era consciente de lo que sentía por ti, pero no sabía si era por estar en la casa. Entre la segunda vez y volví a sentir lo mismo e incluso más fuerte. He salido y mis sentimientos seguían igual hacía ti", le ha explicado la madrileña al modelo entre caricias y abrazos.

Lea también: Adara abre una guerra contra el Maestro Joao: "Estoy muy decepcionada, te has aprovechado"

"Sabes que cada vez que te beso se me sigue poniendo algo aquí. Pensé que a lo mejor si nos besábamos más eso se quitaba, pero no. ¿Tú pensabas lo mismo?", le preguntó a Gianmarco. "No sabía que no se me iba a pasar", respondió el de Bolonia, que reconoció que "tenía muchas ganas" de besar a Adara.

Finalmente, casi 24 horas después, la exazafata tuvo que abandonar la casa en una apasionada escena con su chico: "Te amo mucho, no lo olvides, no pienses en cosas pasadas, lo que importa es lo de ahora y yo he apostado por ti. No dudes", le pidió Adara a Gianmarco mientras se besaban.