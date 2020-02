Un hombre propone a su cita irse de 'First Dates' sin pagar la cuenta: "¿Hacemos un 'simpa'?" Ecoteuve.es 11:50 - 11/02/2020 0 Comentarios

Mari Ángeles vio con buenos ojos la loca idea que le propuso Jacobo en Cuatro

First dates recibió este lunes a una pareja que conectó desde el primer minuto de su cita a ciegas. Por un lado, Mari Ángeles, una limpiadora "muy alegre", a la que le "gusta mucho reír", tal y como afirmó en su presentación. Por el otro Jacobo, un un donostiarra afincado en Madrid: "Me gusta la gastronomía, disfruto de comer, de viajar, de hacer rutas... pero también me gusta quedarme en casa", aseguró.

Ambos afrontaron la cena compartiendo puntos en común, siempre enlazándolos con humor. El momento más álgido de la noche llegó cuando el vasco le propuso a su acompañante irse de la cena sin pagar la cuenta: "¿A qué no hay cojones de hacer un 'simpa'?".

"Esto está todo estudiado. Tú coges y sales primero hacia el baño, yo me quedo aquí haciendo guardia y después me voy", expuso el comercial ante la incesable risa de Mari Ángeles. "No se lo van a creer, sería el primer 'simpa' de la historia. Tengo unas ganas de hacerlo...", añadió. "Hoy va a ser el día", bromeó la madrileña.

Al final, Jacobo acabó reculando y pagó la cuenta. "Me encantaría tener una segunda cita con Mari Ángeles, porque creo que es una mujer con muchas cosas por aflorar y por explotar, es una bellísima persona, encantadora y llena de cualidades", afirmó. La limpiadora, por su parte, también quiso volver a quedar con él: "Nos ha faltado tiempo porque ha sido una cena muy amena".