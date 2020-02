Lydia Lozano pierde los nervios con Kiko Matamoros por una polémica información: "¡Eres imbécil!" Ecoteuve.es 11/02/2020 - 11:26 0 Comentarios

El tertuliano y la periodista acaban enzarzados en una gran bronca en 'Sálvame'

Lydia Lozano ha acaparado durante los últimos días toda la atención de Sálvame después de que desvelara una supuesta conversación vía Whatsapp entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. El pasado viernes, la hija de Antonio David se vio obligada a entrar en directo en el programa de Telecinco para desmentirlo con rotundidad.

El tema siguió coleando este lunes, cuando Carlota Corredera recibió un mensaje en el que le advertían de que Lydia Lozano había podido ser víctima de un engaño. Antonio Montero aseguró que si su fuente era quien él creía, probablemente haya caído en una trampa y ha añadido que conoce a alguien que perdió su trabajo por darle credibilidad a un chivatazo que el susodicho le había dado.

"A ver si te van a echar por esto", decía Kiko Hernández entre bromas antes de que Kiko Matamoros soltara un comentario que hizo explotar a la canaria. "No cayó por lo otro, va a caer por esto", comentó el colaborador en alusión a la polémica que vivió Lozano con Ylenia Carrisi, hija de Albano y Romina. "¡Qué imbécil eres!", soltó Lydia muy enfadada. "Llevas toda la tarde cachondeándote de mí", concluyó.

Kiko Matamoros se enfrenta a Géma López

La polémica información vertida por Lydia Lozano también provocó una dura bronca entre Kiko Matamoros y Gema López. Todo comenzó cuando el tertuliano aseguró que Lydia no había actuado "éticamente" y Gema salió en su defensa asegurando que era "un tramposo". "Si vamos a establecer un debate ético, pues hablamos de 10 años para atrás y entonamos todos el mea culpa", ha comentado la periodista.

Matamoros se incendió y le echó en cara a su compañera que lo interrumpiera para hacer "juicios" de algo que él no ha dicho. "Que tú des lecciones de ética... me parto de risa", comentó López. "Pues que tú hables de ética me hace partirme de risa el doble", remató Kiko mientras se enzarzaban.