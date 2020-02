La nueva vida de 'Los Lobos' siete meses después de ganar el bote de '¡Boom!' Ecoteuve.es 11/02/2020 - 10:20 0 Comentarios

Erundino, Manu, Valentín y Alberto regresaron al concurso de Antena 3

Juanra Bonet recibió este lunes en ¡Boom! a Los Lobos. Tal y como avanzó ECOTEUVE.ES en exclusiva, el equipo formado por Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manu Zapata y Alberto Sanfrutos regresaron al concurso de Antena 3 para enfrentarse a Los Dispersos en un especial por el 30 aniversario de la cadena.

De este modo, los ganadores del mayor premio de la historia de la televisión pudieron compartir con el presentador y con los espectadores cómo es su nueva vida, siete meses después lograr el bote de 6,6 millones de euros.

Lea también: Erundino Alonso: "¡Boom! es mucho más interesante que Pasapalabra; no me gustaría que Juanra Bonet lo presentara"

Valentín Ferrero fue el primero en hablar y comentó que "me han salido amigos y de los indeseables": "Pero el mejor amigo que me ha salido es mi nieto. ¡Soy abuelo! Nació en diciembre, el día antes del sorteo de la Lotería. Estamos muy contentos y emocionados. Me encanta mirarlo, es una preciosidad. Es una alegría, porque muchos abuelos me decían: 'Ya verás cuando seas abuelo, ya verás cuando seas abuelo...'. Pues tenían razón todos ellos", dijo con los ojos vidriosos antes de asegurar que "a los indeseables ni caso".

Por su parte, Manu Zapata explicó que ha decidido dar un vuelco a su vida profesional para intentar ser cartero: "Hace nada hice un examen de oposición y estoy viendo a ver si entro en Correos. Creo que me ha ido bien, pero hay que esperar a ver cómo lo ha hecho el resto de la gente y estas cosillas. Pero las sensaciones son positivas", avanzó el de Pamplona.

Finalmente, Alberto Sanfrutos y Erundino Alonso coincidieron en que ganar el bote de ¡Boom! les ha permitido dedicarle más tiempo a las organizaciones benéficas para las que colaboraban. "Yo sigo de jubilado y con las labores de mi casa. Sigo con el movimiento pensionista, el movimiento andaluz, estoy en la SEOBirdLife viendo pájaros y como buen jubilado, sigo vigilando las obras", desveló el andaluz.

Erundino, que es el único de ellos que ha seguido en la televisión gracias a ¿Quién quiere ser millonario? y El Cazador de TVE, ha seguido ayudando a proteger el medio acuático y los ríos: "Algo más del interés común no puede haber. Es vida. Y cometí un pequeño error porque al ganar el bote, dije que lo celebraría yendo al golfo de Botnia y me fui a pescar Bosnia", comentó entre risas el madrileño antes de que todos volvieran a desactivar juntos las bombas del programa.