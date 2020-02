Borja se atreve a llevar la contraria a María Escoté y provoca una agria discusión en 'Maestros de la costura' Ecoteuve.es 11/02/2020 - 9:59 0 Comentarios

La tensión crece por momentos entre los concursantes y los jueces del programa de La 1

La tensión en Maestros de la costura crece por momentos, y no solo entre los concursantes, donde ya comienzan a crearse distintos bandos en una convivencia que cada vez se hace más complicada.

Al inicio del programa que La 1 emitió este lunes, Joshua se encaró con Margarita por su competitividad, mientras que David se posicionó con ésta. Por otra parte, no hay que olvidar que Begoña también suscitó una división entre los aspirantes la semana pasada.

Pero la tensión se ha trasladado también a los jueces. El programa vivió una agria discusión entre Borja, uno de los aprendices, y María Escoté. El concursante puso en duda uno de los consejos que le había dado la diseñadora y se atrevió a rebatirlo en voz alta. Caprile le explicó más o menos lo mismo, pero a él sí le hizo caso y no le llevó la contraria.



Lea también: Caprile, hundido tras la expulsión más dramática de 'Maestros de la costura'

La discusión entre María Escoté y Borja

"¿Si te lo dice Caprile te quedas más tranquilo y más seguro? Es que yo te he dicho lo mismo", preguntó Escoté, que no salía de su asombro, porque veía cómo Borja aceptaba sin rechistar las palabras del modista pero no las suyas. "No , lo acepto igual que si lo dijera la misma Raquel [Sánchez Silva]", respondió él.

"Es que yo te he dicho lo mismo", comentó la diseñadora. Borja, molesto con la situación, siguió en sus trece. "No le voy a objetar nada, ya que al parecer tengo un claro favoritismo a Lorenzo". "¿A mí sí y a él no? Vale", zajó ella.