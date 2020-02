Las consecuencias de 'La isla de las Tentaciones': ¿cómo están las cinco parejas en la actualidad? Ecoteuve.es 10:39 - 11/02/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES repasa sus experiencias en el reality, la gran revelación de 2020

La isla de las tentaciones llega a su fin. El reality arrancó en Telecinco como 'salvavidas' para cubrir el hueco que había dejado GH DÚO tras su cancelación por el caso Carlota Prado. Sin embargo, el formato ha dado la campanada y se ha convertido en todo un fenómeno televisivo en el comienzo de 2020.

Cinco parejas aceptaron el reto de poner a prueba su relación y sucumbir a las tentaciones en un contexto paradisíaco como es República Dominicana: Fani y Christofer; Fiama y Álex; Susana y Gonzalo; José y Adelina; e Ismael y Andrea.

Este martes, La isla de las tentaciones se despide con la última entrega grabada. ECOTEUVE.ES hace un repaso de todo lo que han dado de sí los concursantes. Pero, ¿cómo están ahora? ¿Quiénes han salido reforzados de la experiencia? ¿Y quiénes han puesto fin a su historia de amor?

Cabe decir que los participantes han tenido que ser cuidadosos para no desvelar su situación actual, pero en muchos casos ha sido imposible evitar filtraciones, rumores, fotos... sobre todo a raíz del extraordinario éxito del programa, que ha provocado que toda la atención mediática caiga sobre ellos.

Fani y Christofer

"Cuesta abajo y sin frenos". Así se podría resumir el paso de Fani por Villa Montaña. Ella y Christofer presumieron ser la pareja que más tiempo levaban juntos: 7 años. La madrileña (34 años), que se definió como alguien "hipercelosa", se encariñó de Rubén.

Besos en la piscina, roces... La pasión se desató hasta tal punto que se culminó en la habitación del complejo. El famoso grito de "¡Estefaníaaa!" vino después y Christofer decidió abandonar el programa. La historia entre Fani y Rubén no fue más allá porque él la rechazó.

A día de hoy, el chileno de 28 años ha tenido que dejar su puesto de trabajo como camarero tras sufrir el acoso de muchos fans. Sin embargo, parece que Christofer ha perdonado a Fani y ambos continúan juntos.

Álex y Fiama

Su idilio comenzó en Mujeres y Hombres y Viceveresa. Él, un guapo entrenador personal, partía como tronista, y ella fue su pretendienta. Ambos acudieron a La isla de las tentaciones a pocos meses de su boda -después de 5 meses de relación- y así "saber si podemos confiar el 100% en el otro".

En el reality, todo estalló. Ella acabó durmiendo en la misma cama que Joy, uno de los solteros. Ahora, Álex y Fiama ya no están juntos: él está enamorado de una futbolista del Torrelodones CF y ella podría haber acabado ¡con Rubén!

Ismael y Andrea

Lo de Ismael y Andrea fue un flechazo en toda regla. El murciano y la catalana se conocieron en First Dates y habían comenzado una vida en común antes de viajar a República Dominicana. Sin embargo, su relación ha saltado por los aires tras su paso por La isla de las tentaciones.

Ella acabó debajo de las sábanas con Óscar en más de una ocasión. Y es que, como dice ella, "Yo soy una princesa, pero en la cama me quito la corona y me vuelco loca". Ismael no lo entendió -"Siento cierto asco en este momento", dijo- y acabó besando a una de las tentadoras que, casualidades del destino, también se llamaba Andrea.

Gonzalo y Susana

La nula actividad en redes sociales tras su paso por República Dominicana hacía presagiar que Gonzalo y Susana lo habían dejado. "Nos conocimos en un programa de televisión [GH 14], sería muy gracioso que también lo dejáramos en otro, espero que no", dijo Susana al principio. Dicho y hecho.

En su caso no ha habido ninguna traición: ella solo roneó con Lewis, el sufero, mientras que él hizo buenas migas con Katerina, la amiga de Neymar, pero no llegaron a más. Sin embargo, Susana se ha sentido "decepcionada" por los comentarios y comportamientos de su pareja: "Salía de fiesta y llevaba un Pokémon al lado". Al parecer, actualmente no están juntos.

José y Adelina

Quizás José y Adelina han sido los más aburridos de esta edición... si ya de por sí sus '20 reglas para una relación perfecta' no lo eran ya. El Guardia Civil tuvo algunas dudas que no sentaron muy bien a su chica, aunque no pasó más.

Muchos dudaban de si ambos seguían juntos en la actualidad porque, al igual que ocurría con Gonzalo y Susana, no subían ninguna foto juntos a las redes sociales. Sin embargo, alguien les cazó observando una cámara de fotos. Horas más tarde, Adelina subía una imagen a su Instagram con la misma ropa: la foto la había hecho su chico.