Iván Labanda, hundido en 'OT 2020' tras ser acusado de transfobia: "Me equivoqué y me duele muchísimo" Ecoteuve.es 10/02/2020 - 16:30 | 16:50 - 10/02/20 0 Comentarios

El profesor de Interpretación pide disculpas públicamente tras su error

Tras realizar el reparto de temas de la quinta gala de OT 2020, Noemí Galera ha dado la oportunidad a Iván Labanda de disculparse frente a sus alumnos y frente a la audiencia del programa después de ser acusado de transfobia.

El profesor de Interpretación, arrepentido y avergonzado, ha reconocido el error que cometió con una de las dinámicas de su asignatura. El pasado sábado, en su clase grupal, Labanda propuso una serie de situaciones a los concursantes para las que debían improvisar diferentes sketches.

Lea también: Piden el despido de Natalia Jiménez como jueza de OT por lo que dijo tras la gala: "Soy un pinche engendro del mal"

En un momento dado, el actor pidió a Bruno que idease una escena en la que reflejara que se acababa de enterar de que la chica con la que se ha estado liando tiene genitales masculinos. El madrileño comenzó a realizar varios chistes de lo más desafortunados ante las risas de sus compañeros, lo que provocó un gran revuelo en redes sociales entre la audiencia del talent.

La gente trans no es un chiste.



La gente LGTBI no somos una broma para perpetuar las burlas que muchos hemos soportado en una infancia y una adolescencia que debieron ser más sencillas de lo que fueron.



Esto es transfobia y es indigno de una TV pública.pic.twitter.com/2TwbWl5Kii — Nando López ?????????? (@Nando_Lopez_) February 10, 2020

Iván Labanda, hundido tras la polémica

"Me tengo que disculpar por una cosa que sucedió el sábado", empezó diciendo Labanda a sus alumnos. "Ni preparando la clase fui consciente del significado que podía tener. Vi el vídeo y lo que he visto no me gusta nada, empezando por mí", continuó. "Uno de los casos tenía una premisa totalmente fuera de lugar y totalmente errónea por mi parte. No estuve nada acertado. Habiendo visto el vídeo, me sabe muy mal haberte dado esa premisa. Muy mal por mi parte proponer eso. Estuve muy equivocado y os pido disculpas", insistió hundido el profesor.

Iván Labanda ha lamentado su error asegurando que es un tema que le "toca mucho": "Y más a mí por gente que tengo cerca, gente de mi entorno y a mí mismo porque pertenezco a un colectivo. Estuve muy poco acertado. Me sabe muy mal por mí por no darme a cuenta a tiempo del significado. Sólo veía la parte práctica sin pensar en la perspectiva", siguió explicando al borde de las lágrimas.

El actor catalán asume su responsabilidad e invita a ver el lado positivo de todo lo que ha ocurrido: "Para mí es superchocante porque me hace darme cuenta de que queda mucho camino por recorrer. Por generación hemos crecido con ellas, las damos por establecida y no es excusa. Queda mucho por luchar. En ningún momento supe ver que ese tipo de improvisación podía escenificar unos estereotipos que deberían estar erradicados. Lo siento mucho. Veo el vídeo y no me entra en la cabeza. He patinado", aclaró Labanda antes de que Bruno se sumara a las disculpas. "Yo asumo mi parte de la responsabilidad. Estábamos en un tono jocoso", dijo el madrileño.

"En OT siempre hemos defendido los derechos LGTBIQ+"

Finalmente, Noemí Galera ha querido poner en valor el gesto de su compañero: "A veces tenemos conductas y actitudes tan dentro de nosotros que no nos damos cuenta de que puede ofender a alguien que nos esté viendo. Desde el programa, siempre hemos defendido los derechos del colectivo, somos los primeros. Lo que sacamos de positivo es que seguimos aprendiendo y también de los errores", comenzó diciendo.

"Hay que seguir luchando y tenemos que hacer un esfuerzo de ser consciente de lo que representamos y lo que puede salir fuera y afectar a los demás", aconsejó a los concursantes. "Hay cosas en las que no podemos bajar la guardia y esta es una de ellas. Somos un referente para mucha gente e Iván la ha cagado y yo también la he cagado alguna vez", aseguró por su parte Manu Guix.

"Yo no tenía que haber planteado ese antecedente. Me duele muchísimo y me cuesta entender que lo haya propuesto yo. Es muy heavy porque a veces no somos conscientes de cosas que hacemos en el día a día", concluyó abatido Labanda antes de que Noemí se lanzara a darle un abrazo de ánimos. "Lo ha pasado muy mal", desveló la directora de la Academia.