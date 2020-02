Nick ('OT 2020'): "Flipamos con el beso de Gérard y Anne, algunos no lo sabían" Alfonso De la Rocha 14:30 - 10/02/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al concursante expulsado del talent musical de TVE

"Anoche estaba feliz, porque tenía ganas de irme en muchos momentos", dice

"No he tenido nada con Samantha, mi comentario fue una broma", asegura

Nick se convirtió este domingo en el tercer expulsado de Operación Triunfo 2020. El joven abandonó el talent de RTVE con un 57% de los votos frente a su compañera Maialen, a quien define como uno de los "seres de luz" que hay en la Academia. "Me hubiera dado mucha pena quedarme a costa de que se fuera una de las personalidades más bonitas", afirma Nick a ECOTEUVE.ES.

El concursante cuenta, además, que tenía ganas de irse de la Academia, y que por eso reaccionó de manera tan eufórica cuando se enteró de su expulsión: "Hay momentos en los que lo he pasado mal. En mi vida normal, si estoy tres días sin salir me estreso, imagínate un mes", declara.

Nick reflexiona también de la elección del último tema que defendió en OT: Thriller, de Michel Jackson, todo un desafío del que está muy orgulloso: "Era un reto muy heavy para mi. Nunca había cantado esta canción, ni bailado, y hacer las dos cosas juntas me gustó mucho".

En cuanto a su futuro, el joven dice haber aprendido grandes cosas en la casa y da las primeras pistas de lo que va a hacer fuera: "Quiero sacar música, con discográfica o sin ella. Pretendo sacar canciones y que mi música tenga un mensaje... Tirará mas hacia el pop", avanza.

¿Cómo te sientes tras ser expulsado? ¿Creías que podías salvarte?

No sabía qué pasaría. Es raro salir otra vez aquí. Estoy triste porque no estoy dentro, pero aquí está mi familia, mi gente... y quería verles.

¿Por qué estabas tan contento cuando dijeron tu nombre?

Estaba feliz porque tenía ganas de irme en muchos momentos y sobretodo porque soy una persona muy movida y llevábamos mucho tiempo encerrados. En mi vida normal, si estoy tres días sin salir, me estreso. Imagínate un mes... Además, para mí hay dos seres de luz en la casa que son Mai y Rafa. Me sabía mal quedarme a costa de que se fuera una de las personalidades más bonitas de todas. No sé si se vio pero, justo antes de que Roberto dijera mi nombre, le estaba diciendo todo el rato a Mai: "Te quedas, te quedas".

¿Consideras que has evolucionado en la Academia?

Estoy contento, porque pude cambiar la visión de mí mismo dentro de la casa. No sabía que era capaz de cambiar tanto una situación tan desfavorable. Estoy muy contento.

¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros?

Me he sentido muy bien. De no tener casi relación con ellos a tener más confianza, poder ser yo mismo... Ha sido muy guay. Me llevo muy bien con Nia, con Rafa, con Hugo...

¿Cómo te sentó que ninguno de ellos te salvara?

Cuando llegó el momento pensé: 'Igual alguien me vota'. Pero luego vi que estaba Rafa al lado y sabía que no. Fue un momento triste, pero es lo que toca.

¿Cómo viste tu interpretación de Thriller?

Pensaba que el famoso gallo que me salió había sido peor, en el escenario me quedé en plan: "Me cago en la...". Creo lo exageré mucho. En cuanto a la actuación, era un reto muy heavy para mí. Nunca había cantado esta canción, ni bailado, y hacer las dos cosas juntas me gustó mucho. Obviamente, lo podría haber hecho mucho mejor, pero estoy contento.

¿Te han parecido justas las valoraciones que ha hecho el jurado?

El jurado tendrá sus motivos para dar esas valoraciones. Sí que había comentarios dentro de la academia y algunos compañeros no estaban de acuerdo con ciertos comentarios... No lo sé. En mi caso bien.

¿Te molestó que te nominaran la semana pasada a pesar de estar sin voz?

Tenía una dualidad de pensamientos. Por una parte, creía que sí empatizarían conmigo y tendrían en cuenta esa gran desigualdad. Pero por otro lado no podía cantar bien y entiendo que es un programa de cantar. Todo el mundo hizo espectáculos brutales, y si yo en ese momento tuve esa situación... pues mala suerte.

Los profesores también te dijeron que lo podías haber hecho mejor. ¿Te pareció injusto?

Yo se lo intenté decir de la mejor de las formas a Noe y Manu. En mi opinión, lo hice lo mejor que pude, porque no podía ni hablar, y cantar aún menos. Los dos ensayos anteriores no podía cantar ni dos frases, no me salía la voz y me puse muy contento al ver mi actuación en el repaso. Había podido sonreír, enérgicamente estuvo bien y había podido defender el tema y acompañar a Maialen. De hecho, sigo contento con esa actuación, si no me llegan a dar la medicación no me sale ni un "hola".

¿Cómo se vive desde dentro las múltiples parejas que están saliendo?

Bien, eso lo tienen que decir los protagonistas de cada carpeta, que ya hablaréis con ellos. Yo sólo os puedo decir que no he tenido ninguna carpeta con nadie.

Se te ha relacionado con Samantha por un comentario que le hiciste sobre tus babas...

Me lo han comentado antes, pero son bromas. No ha pasado nada en la Academia.

En las habitaciones sí que hay mucho movimiento, porque te has quejado en varias ocasiones de que no te dejaban dormir...

Sí, pero no lo interpretéis de manera sexual (risas). Simplemente hay gente que quiere dormir, como Anaju, Maialen o yo, el resto son mas nocturnos. Mai me dio sus tapones porque tenia 4, fue un poco antihigiénico, pero no pasa nada. Yo lo que hacía era metérmelo en toda la oreja para no oír nada. Era supervivencia.

¿Y qué hace la gente que no quiere dormir?

La noche es lo mismo de la academia de día pero en la habitación. No entiendo cómo pueden tener tanta energía durmiendo tan poco. Ellos no paran y yo llega un punto que quiero dormir.

Una de las carpetas [Anne y Gerard] salió ayer a relucir en la gala, y os sorprendisteis todos bastante ¿Os pilló por sorpresa?

Esto sí os lo puedo contar. Me enteré de que estaban juntos un día, leyendo. Posteriormente, hace dos días, estaba en las duchas con Gerard y le pregunté que qué tal con Anne. Me dijo que se habían dado un beso, pero que habían buscado un lugar estratégico para que no les vieran las cámaras y cuando vimos eso en la gala, nos quedamos todos flipando. De hecho había compañeros que ni lo sabían.

¿Qué balance haces de tu paso por la academia?

Personalmente, me ha ayudado a confiar más en mí, saber que puedo ir creciendo y a superar baches. Profesionalmente, me he dado cuenta de que soy más de lo que creía. Se me ha estructurado mucho más todo, he aprendido mucha técnica vocal. Siento que he crecido mucho.

¿Cuál crees que es el factor que más te distingue, el que más destacarías?

Yo creo que mi personalidad. Tratar de sonreír siempre, ser una persona de verdad, sin criticar a nadie. Principalmente eso, que soy un libro abierto y muy positivo.

¿Qué pasos vas a dar ahora?

Quiero sacar música, con discográfica o sin ella. Pretendo sacar canciones y que mi música tenga un mensaje. Tirará mas hacia el pop, que es lo que me gusta hacer.