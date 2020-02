Anne y Gérard, enfadados tras el vídeo de su beso en 'OT': "No nos ha hecho gracia" Ecoteuve.es 10/02/2020 - 13:34 0 Comentarios

Los concursantes intimaron al creer que no estaban siendo grabados

Desde que OT 2020 abriera las puertas de la Academia el pasado 12 de enero, la relación entre Anne y Gérard se ha estrechado cada vez más dentro del programa. Lo que nadie sabía es que ambos mantienen una relación que hasta la fecha permanecía escondida en el dormitorio de la escuela al que no tienen acceso las cámaras.

En la gala de este domingo, los espectadores se llevaron una gran sorpresa al ver cómo en uno de los vídeos emitidos antes de su actuación Anne y Gérard acababan besándose en una de las esquinas de la sala del piano. Al devolver la conexión con plató, la navarra y el ceutí no sabían donde meterse y muy nerviosos no supieron ni qué decir.

Roberto Leal decidió no aprovechar el momentazo televisivo que acababa de producirse y enseguida intentó echar una mano a ambos cambiando radicalmente de tema. Ambos, todavía en shock y muy nerviosos, apenas pronunciaban palabra: "No le deis importancia", les aconsejó el presentador, consciente de que la pareja tenía que subirse minutos después al escenario para interpretar el tema que les tocaba defender esta semana.

Anne, enfadada con OT: "No nos ha hecho gracia"

A pesar de los nervios, Anne y Gérard protagonizaron una de las actuaciones más bonitas de lo que va de edición aunque, para colmo, la navarra acabó siendo nominada. En El Chat posterior a la gala, el tema volvió a ponerse sobre la mesa gracias al mensaje de uno de los espectadores.

"No nos esperábamos para nada eso", aseguró Gérard mientras Anne se mordía la lengua. "No nos ha hecho mucha gracia", puntualizó enfadada la joven mientras Raoul le preguntaba a qué hora del día había sido el beso. "Fue por la noche", respondió ella. "Pensábamos que las cámaras no nos estaban enfocando y que estábamos en un punto ciego", explicó el ceutí. "El punto ciego es el dormitorio", les recordó Ricky Merino.