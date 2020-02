La reacción de Adara al enterarse que Hugo Sierra concursará en 'Supervivientes': "Es acojonante" Ecoteuve.es 10/02/2020 - 13:22 0 Comentarios

La madrileña se quejó que el padre de su hijo no se lo comunicara antes en persona

Adara Molinero no pudo ocultar su sorpresa al enterarse que ex, Hugo Sierra, fuese confirmado por Telecinco como concursante de Supervivientes 2020. La ganadora de GH VIP 7 se enteró de la noticia en el confesionario de Guadalix de la Sierra, antes de reencontrarse con Gianmarco en El tiempo del descuento. "Quiero que veas algo", avisó Jorge Javier.

Tras ver el vídeo de su ex totalmente eufórico, Adara se echó a reír y dijo: "Acojonante, esto es acojonante". "Se rumoeaba por las redes sociales y digo 'no creo que el padre de mi hijo no sea capaz de decírmelo a mí primero y que me tenga que enterar por un programa de televisión...'. Pues sí", añadió mientras realizaba aspavientos.

Jorge Javier, muy pícaro, la preguntó si ella sería la encargada de defenderlo en plató: "Si te lo propusiera, ¿vendrías?". "Hombre, creo que no. Más que nada porque no estamos en una situación normal", dijo ella a lo que el presentador apuntó que "podría ser un punto para limar asperezas" y que podría resultar positivo para la familia.

En Honduras, el uruguayo se encontrará con Ivana Icardi, la italiana que tuvo una relación con Gianmarco en el Gran Hermano italiano. También se las podría ver con Helena, la que hasta hace unas semanas era su suegra. Su participación aun no ha sido confirmada por Telecinco.