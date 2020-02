Una comensal de 'First Dates' dice que los de Albacete son "garrulillos" y su cita lo confirma: "Somos paletos" Ecoteuve.es 10/02/2020 - 12:04 0 Comentarios

Francisco José y Mari Jesús debatieron sobre el famoso refrán "A Albacete caga y vete"

A Francisco José, un chico de 26 años que ha dejado su Albacete para empezar una nueva vida en Madrid, no le importó que Mari Jesús, su cita en First Dates, opinara de forma despectiva de sus vecinos manchegos.

"Yo las referencia que tengo es que son un poco todos como garrulillos, pero vamos, que no he ido. No es una opinión muy formada porque nunca he ido", dijo esta enfermera después de que él reconociera que Albacete no es un sitio muy turístico.

De hecho, Fran no tuvo ningún tipo de reparo en refrendar lo que había dicho ella: "La gente lo dice mucho: ¿Albacete? Paletos. Totalmente. Es verdad".

"No me molesta que diga que los de Albecete somos garrulos porque en el fondo es un poco verdad. Somos gente sencilla y, pues bueno... Bien", explicó luego a las cámaras del programa de Cuatro.