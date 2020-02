Pol y Nuria MH se besan en su romántico reencuentro: "¿Estás enamorada?" Ecoteuve.es 12:45 - 10/02/2020 0 Comentarios

El ex de Adara y Joao comienza una relación sorpresa con la modelo

La última entrega de El tiempo del descuento dejó grandes reencuentros y reacciones inesperadas. Uno de ellos ha sido el que vivieron Pol y Nuria semanas después de que protagonizaran un edredoning que pilló por sorpresa a los espectadores del reality de Telecinco.

Nada más reencontrarse, no reprimieron su ilusión por estar uno frente al otro: "Te he echado muchísimo de menos. Has sido sin duda la persona más especial que he tenido en esta casa", confesó Pol, que no dudó en dar un apasionado beso a Nuria. "No me lo esperaba para nada, pero me ha encantado. Besa muy bien, la verdad", aseguró la ex de Omar Montes.

"¿Estás enamorada de Pol?", le preguntó Jorge Javier a la joven tras ver su reacción, a lo que ella ha respondido en un rotundo "no". Pero ha dejado muy claro que el ex de el Maestro Joao tiene la puerta abierta para intentar una relación con ella fuera de la casa: "Me río con él y estoy a gusto, quiero conocerlo fuera", afirmó al presentador, alegando que "tiene muchas ganas de tener una pareja seria y estable".

Pol, por su parte, reconoció pensar mucho en ella dentro de la casa, y querer descubrir lo que les depara su relación más allá de El tiempo del descuento.