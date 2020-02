Piden el despido de Natalia Jiménez como jueza de 'OT' por lo que dijo tras la gala: "Soy un pinche engendro del mal" Ecoteuve.es 10/02/2020 - 10:59 0 Comentarios

La cantante se enfrentó a sus haters con unos vídeos que acabó borrando

Natalia Jiménez se ha convertido en la jueza más polémica de OT 2020. Si Portu y Nina se han llevado las críticas de los espectadores del talent de TVE por las absurdas valoraciones a Samantha y Javy a la hora de nominarlos, la que fuera vocalista de La Quinta Estación se ha colocado en el ojo del huracán por lo que sucedió tras la cuarta gala del formato.

Natalia analizó negativamente la versión que Javy y AnaJu habían hecho del tema mexicano Amor eterno sin tener en cuenta de que ese arreglo es decisión de la Academia y no de los propios concursantes. Para la artista, la turolense no había interpretado la canción con la fuerza que requiere y Noemí Galera acabó saliendo en defensa de su alumna.

Lea también: "¡Vaya excusa de mierda!": una espontánea carga contra Nina en OT tras su incoherente nominación a Javy

"Quiero recordar que aquí no estamos haciendo Tu cara me suena, nosotros hacemos versiones y nos adaptamos a las voces que nosotros tenemos", declaró la directora de la Academia que segundos después, hacía lo propio con Anne. "Anne, nunca te pedimos un falsete, por eso no lo has hecho. Nos ha gustado muchísimo tu interpretación de hoy y creemos que ha sido mágica", declaró Galera antes de salvar a la navarra.

Natalia responde a las críticas con un polémico vídeo

Las dos nominaciones de Natalia Jiménez a AnaJu y Anne provocaron una oleada de críticas hacia la jueza del talent, que publicó unos vídeos en Instagram que acabó borrando. "Hola a los que me amáis y hola a los que me odiáis. Especialmente, a una que me ha dicho que soy un engendro del mal. A esa le mando un beso muy fuerte y a su mamá, porque qué chingón que me digan que soy un engendro del mal", comenzó diciendo la madrileña.

"¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal", siguió declarando Natalia Jiménez con tonos y gestos amenazantes. "A ver si son buenos leyendo labios: me la pela, me la pela", concluyó en unas palabras que han provocado la indignación de los fans del programa.

A Natalia se le han borrado estos stories que subió después de la gala #otgala4 #OTDirecto9F pic.twitter.com/3V63PCsbUh — MALBERT (@ItsMalbert) February 10, 2020

Sin ponerme a comentar las faltas de respeto a los concursantes y al formato, tengo que decir que, como fan de OT que soy desde la primera edición, me sentiría muy decepcionado si Natalia Jiménez continúa en el jurado la semana que viene. #OTDirecto10F — ComentandOT ???? Salvar ANAJU !!! (Javy ??) (@comentand0T) February 10, 2020

Señores españoles... lamentamos todo lo que la señora Natalia Jimenez está ocasionando. De ninguna manera representa a ningún mexicano y por ninguna razón se debe relacionar a esa señora ni aunque tenga casa en México. Es una falta de respeto. México NO es tu casa. #OTGala4 — Manu Ramirez (@ManuFRamirez) February 10, 2020

EN LA GALA 5 SE IRÁ NATALIA JIMÉNEZ Y NO ANAJU O JAVY | MEJORES MOMENTOS OT2020 #OTDirecto10F pic.twitter.com/CVJMTK1L0J — ???????????? (@paulinecelen) February 10, 2020

Hola @NataliaJimenez, en mi mas respetuosa opinión creo que deberías dimitir de tu puesto en el jurado de OT después de las desafortunadas interacciones en Ig de ayer después de la gala. Fue una falta muy grave de respeto hacia el programa y los fans. #OTDirecto10F @ — OT5555 (@OT55551) February 10, 2020

Que verguenza das @NataliaJimenez ... no me estraña que @OT_Oficial marque minimos de audiencia con un jurado asi... muy mal https://t.co/yyCgVNJkeI — ??????????????? ????? ???????????????????????? (@LauyMikel) February 10, 2020

¿@NataliaJimenez sabes quién es Itziar Castro?

Pues tú vas a ser Itziar 2.0 #OTGala4 — jeongsux (@jeongsux3) February 10, 2020

Si mañana mismo no anuncian que echan de OT a Natalia Jimenez no entenderé nada. No puede tratar asi al publico de OT e irse de rositas!! Encima de incompetente, soberbia ! A TU CASAAAAA #OTGala4 #OTDirecto9F #OTDirecto10F pic.twitter.com/Xba1mnzXFF — Miss ???? (@_BridgetJones97) February 10, 2020

Estoy esperando el comunicado de "Hemos decidido prescindir de Natalia Jiménez debido a que no haber conseguido los objetivos marcados por el programa", igual que hicieron con Itziar ???? — María???????????? (@ManheFtRubius) February 10, 2020

La edición pasada se despidió a Itziar porque "no cumplia las expectativas del programa". Pues podrian hacer lo mismo con Natalia Jimenez porque se la suda el programa y hace unas valoraciones de mierda...Que vuelva Ruth Lorenzo! #OTGala4 #OTDirecto10F — Luz (@LuzKeepCalm) February 10, 2020