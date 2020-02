Adara hace oficial su noviazgo con Gianmarco y estalla contra el Maestro Joao: "¡Te has aprovechado!" Ecoteuve.es 12:20 - 10/02/2020 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP' vuelve a Guadalix para reencontrarse con el italiano

"Estoy muy decepcionada contigo", le soltó al vidente en su abrupto cara a cara

Adara y Gianmarco se reencontraron este domingo en El tiempo del descuento después de varias semanas sin verse. La madrileña y el italiano vivieron un emotivo cara a cara después de su intenso intercambio de cartas de amor y de que la primera confirmase su separación de Hugo Sierra.

La ganadora de GH VIP le contó al italiano que ha roto definitivamente su relación con el padre de su hijo, que acaba de confirmar su presencia en Supervivientes 2020. Por su parte, Gianmarco visiblemente emocionado, ha aprovechado el momento para pedirle a Adara que sea su novia.

Lea también: Hugo Sierra desvela el grave problema económico que le causó ganar el maletín de 'GH Revolution'.

"Sí, claro que sí", aseguró muy tímida la exazafata. "Cuando entré aquí me había dado un tiempo con Hugo Sierra, pero luego todo ha cambiado", explicó. "Yo entré con la cabeza y salí con el corazón. Ahora tengo las cosas muy claras y sé que quiero estar contigo. Pero es cierto que al principio no sabía muy bien lo que quería. Tenía una lucha interna con mis propios sentimientos, que tenía que aclarar", concluyó.

La bronca de Adara a Maestro Joao

Esa misma noche, tras la emoción vivida con el reencuentro entre la pareja, también se vivió una situación totalmente opuesta. Adara tuvo un tenso intercambio de palabras con Joao, donde no dudó en mostrarle su opinión de la actitud que ha tenido con el que ya es su novio.

"Estoy muy decepcionada contigo por los comportamientos que has estado teniendo con Gianmarco. Me parece que te has aprovechado de la situación porque él es un chico muy educado y le da pudor pararte los pies en tus bromitas desagradables", confesó.

"He visto mucha maldad. Te supera el protagonismo y el juego, más que una amistad. Has intentado hacer dudar a Gianmarco y te has aprovechado de la situación con eso de que tienes una bomba sobre mí", prosiguió . Por su parte, Joao aseguró que Adara estaba haciendo un papel y negó que sintiese una atracción por Gianmarco: "Te doy mi palabra de honor que para mí es una amigo y que no he tenido intencionalidad ninguna".