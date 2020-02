Paula Vázquez estalla contra Vox y "ese negro" por la violencia machista: "El 8 de marzo, a por ellos" Ecoteuve.es 10/02/2020 - 8:47 1 Comentario

La presentadora recibe críticas por la forma de referirse a Bertrand Ndongo

La presentadora Paula Vázquez ha puesto el foco en Vox a la hora de analizar los casos de violencia de género, con diez mujeres asesinadas desde que arrancó 2020.

"Hoy sin ya 10 mujeres asesinadas por machismo en España en un mes. El puto discurso de Vox, y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando. EL 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño", escribió la presentadora de televisión. "Y otra de las razones es porque no quiero etiquetarle, sé perfectamente que lo que está buscando es fama, protagonismo, likes. Todo por los followers. No no pienso nombrarlo", continuó.

El tuit incendiario de Paula Vázquez despertó todo tipo de comentarios pero fue especialmente polémico por la forma de referirse a Bertrand Ndongo como "ese negro". "Destilas odio y racismo", le dijo un usuario. "No es de mala educación llamar negro a un negro y blanco a un blanco, todo depende de cuando y como lo utilices. Llámame Blanca, no me ofenderé", contestó la presentadora.

A otro le dijo: "Debe de ser que tú no te das cuenta de tu privilegio cuando puede salir a la calle sabiendo que vuelves vivo. Leyendo esto como si fuera una exageración probablemente". "Tenemos miedo. Mucho miedo. Desde siempre. Pero ahora más. Me parece poco lo que he escrito para lo que siento", prosiguió.

Por su parte, Macarena Olona, de Vox, también contestó a Paula Vázquez. "Que no. Que no te enteras. Que a las mujeres no las mata Vox. Ni nuestro gran Bertrand Ndongo. Las matan asesinos. Y esa Ley que te has tragado y que solo sirve para aumentar el número de muertas (y los chiringuitos). ¿Te lo deletreo? No eres mas mujer que yo".