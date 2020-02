La dura infancia de Fani ('La isla de las tentaciones'): "Tiene una brecha en la cabeza por una paliza" Ecoteuve.es 9/02/2020 - 14:20 1 Comentario

La concursante, víctima de bullying físico y psicológico durante su infancia

Fani Carbajo se ha convertido en uno de los personajes del momento. La participación de la joven en La isla de las tentaciones ha sido una de las más sonadas y comentadas. Tal es el revuelo que se ha creado a su alrededor por su romance con Rubén y su ruptura con Christofer, que los diferentes programas de Telecinco han querido ahondar en su pasado y saber quién es su verdadero padre.

La concursante explicó, nada más entrar en el reality show del momento, que forma parte de una familia desestructurada y que no sabía quien era su verdadero padre. Además, Carbajo ha dado una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas y ha asegurado que "somos tres hermanas de padres distintos. No nos hemos criado juntas y cada una ha estado con una familia desde que mi madre nos dejó".

Lea también: Kiko Matamoros abandona el plató tras su acalorado enfrentamiento con Lydia Lozano: "No puedo con tanto cinismo"

"Con 5 o 6 años, viví situaciones muy violentas hacía mi madre y hacia mí. Me ha marcado de por vida", relata la madrileña en la entrevista haciendo referencia a la actitud que tenía el padre de su hermana pequeña. "Con él, empezó el infierno para mi madre y, para mí. Mis hermanas no sufrieron la violencia de este señor, yo sí, era la mayor y me odiaba a muerte. Ojalá hubiera tenido la misma infancia que mis hermanas", explica Fani entre lágrimas.

Fani, víctima de palizas y bullying psicológico

Sin embargo, no todo que ahí ya que Socialité ha podido saber que la protagonista de 'La isla de las tentaciones' también ha sufrido en lo ajeno a su familia. Un equipo del programa, con el objetivo de saber cómo ha sido la infancia de la joven, ha contactado con compañeros suyos del colegio y sus testimonios han sido desgarradores.

Fani fue víctima de bullying físico y psicológico. Uno de los declarantes ha contado que llegaron a darle palizas y que "por eso tiene una brecha y una calvita en la cabeza". Por su parte, otro de los testigos cuenta que se metían con el físico de la joven, concretamente con su boca y sus dientes.