Kiko Matamoros abandona el plató tras su acalorado enfrentamiento con Lydia Lozano: "No puedo con tanto cinismo" Ecoteuve.es 9/02/2020 - 12:23 0 Comentarios

El posible acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija, origen de la disputa en 'Sábado Deluxe'

Olga Moreno y Antonio David Flores acudieron al plató de Sábado Deluxe para hablar de todas las novedades que había respecto a sus temas judiciales con Rocío Carrasco. Además, entre las colaboradoras, estaba Lydia Lozano, quién aseguró hace unos días que Rocío Flores y su progenitora podrían haber tenido contacto, algo que Antonio David y su hija han negado tajantemente.

Carlota Corredera informó tras una llamada que recibió en Sálvame que Lydia Lozano estaba siendo engañada y qué no se habría producido ningún acercamiento entre ellas. Sin embargo, la tertuliana ha seguido defendiendo su información y esto ha hecho estallar a Kiko Matamoros, quién dijo a la madrileña que "no soporto tanto cinismo".

Lydia Lozano, lejos de acobardarse, plantó cara a Matamoros espetando que es "un mentiroso y un manipulador". Estas palabras y la reacción de la colaboradora hicieron que el madrileño abandonase el plató. "Quiero irme. No me sé controlar. Me parece un atropello a los derechos de la gente", dijo mientras atacaba a Lydia asegurando que está "sosteniendo una mentira por orgullo e ineficiencia".

En un momento determinado de la disputa, la periodista amenazó con irse del plató aunque Jorge Javier Vázquez logró que no lo hiciera. El resto de colaboradores no pudieron quedarse callados y contra todo pronóstico, Belén Esteban salió en defensa de Lydia Lozano porque no le gusta como están tratando a la tertuliana por llevar una información.